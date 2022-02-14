10.000 TL Nakit Ödemesi Haberi Geliyor! Banka Müdürü Duyurdu! Cüzdanında Kartı Olanlar Faydalanacaklar

Cüzdanınızda veya cebinizde kredi kartınız varsa, banka hesabınıza 10.000 TL ek yüklenecektir. Bankalar son dakika duyurusu yaptı. Aşağıdaki özellikler...

Cüzdanınızda veya cebinizde kredi kartınız varsa, banka hesabınıza ek 10.000 TL yüklenecektir. Düzenli kredi kartı ödemesi yapan vatandaşlar, bu son dakika kampanyasında herhangi bir koşul veya gelir belgesi olmaksızın banka veya kredi kartlarına 10.000 TL'ye kadar yükleme yapabilecek. Bu indirmelere başvurarak, hızlı ve uygun faiz oranlarıyla onay alabileceksiniz.

Denizbank

Bu kampanyada Denizbank 10.000 TL'ye kadar nakit onay vereceğini açıkladı. Banka hesabınız varsa ve Denizbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Denizbank mobil uygulamasına veya bankanın internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz. Denizbank, vatandaşlara SMS ile hızlı kredilendirme hizmeti de sunuyor. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp 32 80'e gönderiniz.

TEB Bankası

TEB Bankası kredi kartı ile kredi başvurusunda bulunan kişiler, TC kimlik numaralarının 4466 numarasına mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca herhangi bir banka şubesine sadece kimliğinizle gidip gelir belgesi gerektirmeyen ve masrafsız ihtiyaç kredisi olan 10.000 TL nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. TEB, 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullananlara 36 ay vade ile ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme seçeneği sunuyor. İhtiyaç kredisi arayan kişiler, bankaların kredi notlarına göre belirlediği faiz oranlarından yararlanmaktadır.

Vakıfbank

Ülkemizin devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapan kişilerin banka hesabı olması durumunda şubeye gitmeden işlem yapabileceklerini belirtmek isteriz. Vakıfbank kredi kartına sahip vatandaşlar anında internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden Vakıfbank'ın 10 bin TL destek kredisi kampanyasına katılarak şubeye gitmeden banka veya kredi kartı hesaplarına para yatırabiliyor. Yetkiniz varsa, sonuçlarınızı hızlı bir şekilde alacaksınız ve kredi hemen hesabınıza uygulanacaktır. 10 bin TL kredi çekerseniz, banka size 36 ay vade belirleyecek ve ilk taksiti üç ay ertelemenize izin verecek. Emekli, sigortalı, çalışan ve memurlara açık olan bu programa bakım şubelerini ziyaret ederek kimlik ve gelir belgeniz ile başvurarak katılabilirsiniz.