10.000 TL nakit ödeme almak isteyen vatandaşlara duyuru yapıldı

Yapı Kredi Bankası üzerinden 10.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunu yaparak nakit ödeme olarak kendi hesaplarına para yatırabilecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 10.000 TL nakit kredi kullanmanız ile birlikte en düşük faiz oranlarından yararlanacaksınız. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların imdadına yetişen Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde nakite Kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına SMS atarak veya internet sitesi üzerinden başvuru yaparak ulaşabiliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kredi notu 1200 üzerinde olan vatandaşlar hemen başvurularını gerçekleştirerek Kredi kullanabiliyor.

10.000 TL ödeme almak isteyen kişilere başvuru nasıl yapılır?

10.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa 36 ay vadeli olarak Yapı Kredi Bankası sms kredi servisini kullanarak hemen işlem yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak 4411 numaralarına göndermeleri durumunda bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaklardır.

Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeli olarak vereceği ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşların banka şubelerine gidecek zamanları yoksa bu bankada hesapları var olması durumunda Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan nakit kredi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir kredi başvurusu yapabilir ve yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonucunu hemen buradan öğrenebilirsiniz.