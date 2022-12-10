10.000 TL nakit isteyen mobil şubeye koşsun! 5323 ATM'den hemen paranızı çekebilirsiniz!

5323 ATM'den hemen paranızı çekebilirsiniz! 10.000 TL nakit isteyen mobil şubeye koşsun! Dönem dönem nakit para ihtiyacı duyanlar bankaların mobil şubesine uygulamadan giriş yaparak avantajları inceliyor. Nakit avans sunan bankalar içerisinde Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi bulunuyor. Bu fırsat sadece yeni müşterilere tanınıyor. 10.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredilerini 10 Aralık 2022 tarihinde sizler için hesaplıyoruz.

Her dönem olduğu gibi ihtiyaç kredilerine olan rağbet yoğun oldu. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler bankaların mobil şubelerine akın etti. Bu minvalde editörlerimiz sizlerin en doğru sonuçlara ulaşabilmesi için yeni kredi faiz oranlarını ve nakit avans imkanlarını tek tek derlemiştir.

DENİZBANK FIRSATI BAŞLATTI

Denizbank 6 ay vade imkanıyla nakit avans sunan ilk banka oldu. Yüzde sıfır faiz oranıyla yeni müşteri olarak bankadan 5.000 TL avans alabilirsiniz.

AKBANK'TAN 10.000 TL NAKİT AVANS İMKANI

Akbank 6 ay vade imkanıyla nakit avans sunan bankalardan oluyor. Yüzde sıfır faiz oranıyla yeni müşteri olarak bankadan 10.000 TL avans alabilirsiniz.

YAPI KREDİ 10.000 TL VERİYOR

Yapı Kredi 6 ay vade imkanıyla nakit avans sunan bankalardan oluyor. 10.000 TL avans paranızı başvuru sonrası alabilirsiniz.

DÜŞÜK FAİZLE İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR

ING BANK

Faiz Oranı

%1,34

Aylık Taksit

509,45 TL

Toplam Ödeme

12.276,80 TL

EN PARA

Faiz Oranı

%1,49

Aylık Taksit

520,51 TL

Toplam Ödeme

12.492,24 TL

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