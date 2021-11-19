10.000 TL Faizsiz Ödeme Başladı, Son Dakika Bankalardan Hesaplara Yatıyor

10.000 TL faizsiz kredi veren katılım bankaları hangileridir? On bin TL faizsiz kredi veren katılım bankaları ile kredi başvuru şartları nelerdir? Sizlere yazımızda bu krediler hakkında detaylı bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde eğer sıfır faizli olarak sadece kar payı oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, katılım bankaları üzerinden 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler eğer faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsa, ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden bu işlemleri yapabilmektedirler. Ülkemizde 6 adet katılım bankası bulunmaktadır. Bu bankalar tamamen İslami şartlara uygun olarak faizsiz olarak bankacılık hizmetlerini yürütmektedirler. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası Emlak, Katılım Bankası, kamu katılım bankası olarak hizmet verirken, Türkiye Finans Katılım Bankası Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası da özel katılım bankası olarak hizmet vermektedir. 10.000 TL faizsiz kredi kullanacaksınız bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte kredi onayı alacaklarında söylemek istiyoruz. Şimdi sizlere 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç finansmanı kredisi olarak geçen bu kredilerin nasıl alabileceğiniz ve hangi bankalardan işlem yapacağınızdan bahsedelim.

Ziraat KATILIM BANKASI 10.000 TL faizsiz ihtiyaç, finansman kredisi başvurusu

Ziraat Katılım Bankası üzerinden 10.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine, kimliğinizi ve gelir belgenizi götürerek bu krediden yararlanabiliyorsunuz. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilerine emekli ve çalışıyor olması durumunda kredi onayı alacaklarını söyleyebiliriz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden verilen ihtiyaç kredilerinde düşük kar payı oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır. İş yerinde sigortalı olarak çalışan bir kişi kredi başvurusu yapacaksa en az bir yıldır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi onay alabilecektir. Ziraat KATILIM BANKASI 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verdiği zaman sizlere düşük kar payı oranlarıyla birlikte ayrıca yüksekliklerde borç kapatma kredisi de verebilir. Bunun için en yakın banka şubesine giderek bu bankanın kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 10000 TL faizsiz ihtiyaç, finansman kredisi başvurusu

Özel bankalardan en çok tercih edileni, Kuveyt Türk Katılım Bankası, 10.000 TL'ye kadar faizsiz finansman kredisi başlattı. Sizlerde eğer faizsiz olarak ne dinimize uygun olarak helal kredi kullanmak istiyorsanız, Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması, banka sigorta durumu ise en az 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını, Kuveyt Türk Katılım Bankasına taşıması gerekiyor. Kredi başvurusunu banka şubelerinden yapabileceğiniz gibi, ayrıca bu bankada hesabı olan kişiler internet bankacılık'larını kullanarak kredi başvurularını yapabiliyorlar. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da kredi hakkında bilgi alabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.