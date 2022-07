10.000 TL Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası İçin 3 Kamu Bankası Duyuru Yaptı!

Kamu Bankaları 10 bin TL’lik İhtiyaç Kredisi Konusunda Düşük Faizli Seçenekler Sunacak: Ayrıca Bunun İçin Bankaya Gidilmesine de Gerek Yoktur

Kamu bankaları aracılığıyla acil bir şekilde 10 bin TL’ye değin nakit ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere tamamen düşük faiz oranlarıyla kredi sağlanacağı açıklanmış oldu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmayı talep eden kişiler 10 bin TL’ye dek nakit kredi almak için başvuru sonrasında bu kredileri anında hesaplarına yatırabilirler.

Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden bu kampanyaya başvuracak olan kişiler otuz altı aylık vadeye değin gerçekleştireceği bu kredi başvurusunda ilk taksit ödemelerini üç ay ertelemeli bir biçimde gerçekleştirebilecektir. 10 bin TL’ye dek düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak adına Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nda bir hesabınızın bulunması ve bu hesaptan bir internet şifresi alıp başvuru yapmanız lazımdır.

İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek başvurularda banka gelir belgesi istemez. Bunun yanı sıra kredi notunuza göre faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Böylece düşük faizli ve tamamen masrafsız bir kredi çekebilmiş olacaksınız! Bahsi geçen bankaların bir müşterisiyseniz her zaman internetten de başvuru yapabilirsiniz. Müşterisi değilseniz banka şubelerinden birini ziyaret etmeniz gerekecektir. Böylece nakit kredi başvurunuzu en iyi şekilde tamamlamış olursunuz ve herhangi bir sorun da ortaya çıkmaz. 10 bin TL’lik kredi başvurusu için elinizi çabuk tutun, her an kampanya sonlanabilir.