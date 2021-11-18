10.000 TL Destek ve İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar listesi yayımlandı. Sizlerde bu bankalardan 10.000 TL’ye kadar aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka politikalarına uygunsanız 36 ay vade ve dileyen müşterilere de 6 ay erteleme imkanı sunulmaktadır. Sizlere bu kredi başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar hangi aşamalar ile kredi veriyor bunlardan bahsedelim…

Korona virüs sonrasında bankalar esnaf ve çalışan kişilere destek kredileri vermektedir. İlk olarak kamu bankalarından gelen bu destek kredileri artık tüm bankalardan bireysel kredi olarak verilmektedir. Sizde eğer 10.000 TL için kredi başvurusu yapacaksanız vereceğimiz bankalardan hemen destek kredisi için başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu bankalardan onay almak isteyenlerin kredi notu önemlidir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan, geliri olan kişiler bu kredileri kullanacaklardır. Ödemelerine 6 ay sonra başlayacağınız bu kredilerde dilerseniz kredi ödemelerini 3 ayda bir de yapabilirsiniz. İşte bankaların kredi kampanyaları ve başvuru aşamaları şu şekildedir.

Şekerbank 10.000 TL Destek Kredisi

Destek kredisi almak isteyen çalışan, emekli ve esnaf vatandaşlarımız en yakın Şekerbank şubesinde giderek ihtiyaçları için bu krediyi kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi sicilinize göre onay verecektir. Başvuru sadece banka şubesinden evraklarınız ile yapılmaktadır. Eğer sicilinizde sorun yoksa ve banka politikalarına uygun müşteriyseniz kredi başvurusu yaptığınızda hemen kredi sonucunu öğrenebilir ve kredinizi kullanabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınız için bu kredileri kullanmanız mümkündür.

TEB 10.000 TL Destek Kredisi

TEB Bankası’da çalışan ve esnaf olan kişilere destek kredisi vereceğini duyurmuştu. Bu kredilerde banka 36 ay vade yapmaktadır. Üst limit 10.000 TL olan bu kredilerde kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler ancak kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvurular banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden kredi başvurusu yaparsanız, bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacaksınız. Bu sebeple evraklarınız ile en yakın TEB şubesine giderek bu kredi için destek alabilirsiniz.

İş Bankası 10.000 TL Destek Kredisi

Kamu destekli bankalardan birisi olan İş Bankası’da uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar sizlere destek kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacak ve size anında kredi sonucunu bildirecektir. Esnaf olan vatandaşlar en az 1 yıllık vergi levhası olması durumunda kredi kullanacaklardır. Ayrıca çalışan kişilerde en az 3 aylık sigortası varsa onay alacaklardır. Başvuru için banka şubesine gitmeni gerekiyor.

Albaraka Türk 10.000 TL Faizsiz Destek Kredisi

Eğer faizsiz kredi almak ve islami şartlara uygun bir banka ile çalışmak istiyorsanız Albaraka Türk Katılım Bankası şubelerine giderek 10.000 TL faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Bu kredilerde de çalışan ve esnaf olan kişiler kredi başvurusu yapabilmektedirler. Albaraka Türk Katılım Bankası verdiği kredilerde kar payı uygulayacaktır. Kar payı oranı sizin alacağınız kredilere eklenerek aylık ödemeniz sağlanır. 36 ay vade ve 3 ay erteleme ile size en yakın banka şubesine giderek bu destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.