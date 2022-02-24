10.000 TL 20.000 TL ve 30.000 TL İçin Son Şans! 5 Banka: Birleşti ve Nakit Vereceğini Açıkladı. 10000 TL 20000 TL ve 30000 TL için başvuru yapacak olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank, Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası, kampanya yapacağını duyurdu. 5 banka üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, belirtilen kredi politikalarına uygun olması durumunda gelir belgesiz olarak hemen onay alabilecek. Kredi kullanacak olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank, Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte hemen sonuç vermektedir. Sizlerde bankadan kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 30000 TL'ye kadar kullanacağınız 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte, başvurularına 5 dakika içerisinde yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu iki kamu bankası sizlere düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak kredi kullanabilmeleri için başvurusunu hemen yapabilir. Banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden işte acil ihtiyaç kredisi için daha yüksek limitlerde kredi alabiliyor.

Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası

Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada vatandaşlara mobil uygulamalar üzerinden hemen onay verecek. Denizbank, Akbank veya garanti Bankası üzerinde hesabınız varsa bu bankanın internet bankacılığını kullanarak hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir, yapılan 3 paketten bir tanesini seçerek, 36 ay vadeye kadar internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca size yakın olan banka şubesine giderek de sadece kimliğinizle birlikte başvuru yapabilir, Denizbank ve Akbank üzerinden SMS ile de kredi başvurusu yaparak, sonucuna da binebilirsiniz.