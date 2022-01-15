10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı! 24 Ay, 36 Ay Vadeli İhtiyaç İçin Ödenecek

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni kampanyaların duyurusunu kamu bankaları ve özel bankalar tarafından yapıldı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları ve özel bankalar tarafından 10.000 TL ile 30 Bin TL arasında istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Her bankanın kendine özel yapmış olduğu kredi kampanyalarını göz atabilir güncel faiz oranlarını bankaların resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 30 bin TL'ye kadar ödeme verilecek

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 30 bin TL'ye kadar başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli kredi almak istiyorlarsa banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi 30.000 TL kullanmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halk Bank şubelerine giderek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra banka sizleri 30 bin TL'ye kadar ödeme verip vermeyeceği hakkında bilgileri söyleyecektir. Eğer banka hesabınız varsa ve internet bankacılığı kullanıyorsanız düşük limitli krediler için bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden 10.000 TL ve 30.000 TL arasında kredi

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların Banka hesabı var ise Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulabiliyor. Acil durumlarda kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 10.000 TL ve 30.000 TL arasında kredi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilir. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi t.c. kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermeniz yeterlidir.

DenizBank SMS ile 55 bin TL'ye kadar veriyor

Denizbank 36 ay var 24 ay vade ve 12 ay vadeli Kredi paketleri için 55 bin TL'ye kadar kredi onayı vereceğini açıkladı. DenizBank SMS kredi servisini kullanarak veya banka'dan internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 55000 TL ihtiyaç kredisi onayı almanız ile birlikte vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılmaktadır.