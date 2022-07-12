10000-20000-30000-40000 TL olarak 4 paket hazırlandı! Kimin ne ihtiyacı varsa başvuru yaparak alacak!

QNB Finansbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyuruldu! Kişilerin ihtiyaçlarına göre kredi verilecek. 10000-20000-30000-40000 TL ihtiyacı olan her birey kredi alabilecektir. Kimin ihtiyacı hangi limitleri istiyorsa, o limitlerde kredi alınacaktır. 10000-20000-30000-40000 TL için başvuru yapmak isteyenler, uygun faizlerle kredi alınacaktır. Kredi notu düşük olan kişiler, uygun faizlerle kredi imkanından faydalanacaktır.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

10000-20000-30000-40000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuzu banka üzerinden hemen yapabilirsiniz. Bankaya başvuru yapmadan önce ise banka kredi şartlarına uygunluğunuzu kontrol edin. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler başvuru yapabileceklerdir. 10000-20000-30000-40000 TL için kredi almak istiyorsanız, banka kredi notu haricinde daha önceki banka çalışmalarınızda incelenecektir. İcralık ve avukatlık olmanız durumunda kredinizi kullanamazsanız.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

Başvuru şartlarına uygun olan kişiler, banka kredi başvurusu için SMS atacak. QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, yukarıda da belirtilen kredi başvuru şartlarına uygun olması durumunda, TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleriyle birlikte kredi kullanabilmektedirler.

50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizin değerlendirmenizi gm, müdürlük tarafından yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile gönderir, onaylanan tutarı banka şubesinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden kullanmanıza olanak sağlar. Banka hesabınızın olması durumunda, sizlerde kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu ayrıca internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kolay birşekilde yapabilirsiniz. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi notu uygun olan vatandaşlar, kredi kullanırken, ayrıca kredi moduna göre, bu banka faiz oranları, uygulamaktadır.