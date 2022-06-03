100 Günlük Savaş, Ukrayna'dan 100 Hikaye

24 Şubat günü, Moskova saatiyle 05:30'da (02:30 GMT) Rus devlet televizyonu, Başkan Vladimir Putin'in Donbas bölgesinde “özel bir askeri operasyon” ilan ettiği bir konuşma yayınlamak üzere kesildi.

Onun itici gücü, Ukrayna'yı “askerden arındırmak ve denazize etmek”.

Rus kuvvetleri Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güney cephelerine hava, kara ve deniz saldırılarıyla sızdı. Birçok şehirde yerel saatle 05:00 (03:00 GMT) civarında patlamalar duyuldu. Takip eden 100 gün içinde, çınlayan hava saldırısı sirenleri, acımasız bombardımanlar, aylarca karanlık ve yaya günler, Ukrayna'da milyonlarca insanın yaşadığı deneyimler haline geldi.

Bunlar, Kiev'deki evinin yıkımını araştırırken Victor Horenka'nın sözleri. 20 yılını yapmak için harcadığı bir ev. Bina bir kabuk haline geldi - pencerelerde cam yok, tuğlalar kömürleşmiş ve tavandan metal kirişler sarkıyor.

Ukrayna genelinde, mimari benzer şekilde çatışma izleriyle dolu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, savaş şimdiye kadar en az 4.183 kişiyi öldürdü ve 5.014'ten fazla kişi yaralandı. Gerçek sayının çok daha yüksek olması muhtemeldir.

100 günlük savaş sırasında 6,9 milyondan fazla insan Ukrayna'dan kaçtı. Siviller ve askerler, yaşlılar ve gençler, masumlar ve saldırganlar arasında ayrım yapılmayan bir savaşta, bunlar Ukrayna'dan 100 hikaye.

Babalar oğullarını gömdü, anneler bomba yağmuru altında doğurdu. Ukrayna'daki savaşın gerçekleri hızla ortaya çıkarken, sonuçları tüm dünyaya yayıldı. Küresel gıda ve yakıt fiyatları yükseldi, Ukrayna üzerindeki hava sahası kapandı ve Rusya benzeri görülmemiş uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Çatışmanın ilk 10 gününde 1,2 milyondan fazla insan komşu ülkelere kaçmak için Ukrayna'dan kaçtı.

Güneydoğudaki liman kenti Mariupol, savaş sırasındaki en yoğun çatışmalardan bazılarına katlandı. Şimdi Rus kontrolü altında, 9 Mart'ta bir doğum hastanesinin bombalanmasından 16 Mart'ta Donetsk Bölgesel Drama Tiyatrosu'na yapılan hava saldırısına kadar bir dizi korkunç saldırı şehri harap etti.

Savaş öncesi nüfusu 430.000 olan Mariupol'daki siviller su ve elektrik kesintileriyle uğraşırken, insani yardım koridorları oluşturmaya yönelik çok sayıda girişim, çatışmanın başlarında savaşarak engellendi. Mariupol'un doğum hastanesinin yıkıntılarından bir sedyede taşınırken, kalçası kana bulanmış hamile bir kadın gibi görüntüler, savaşın ayrım gözetmeyen vahşetinin simgesi haline geldi.