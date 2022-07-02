10 Milyonu Aşan Emekli Vatandaş Kurban Bayramı’nda Yalnızca İkramiye Almayacak… İşte Ayrıntılar!

Kurban Bayramı’nda emeklilerin yüzü gülmeye devam ediyor. Bayram ikramiyesinin yanı sıra ihtiyaç kredisi de ödenecek. Bahsi geçen emekli vatandaşlar kendi banka hesap numaraları aracılığıyla alacakları internet bankacılığı parolasıyla beraber ihtiyaç kredisi kullanma hakkı kazanacaktır. Duyuru yapan ilk bankalar Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank olmuştur. Emekli maaşı alan kişiler için başlatılan bu temel yardım kampanyasında emekli ikramiyesini alan kişileri bunun yanı sıra 50 bin TL’ye kadar da gelir belgesiz kredi kullanabileceği ifade edildi.

Kredi Nasıl Çekilecek?

Emekli maaşını bahsi geçen bankalardan almak isteyen kişilerin başvuru yapabilmeleri için banka kredi notlarının uygun olması lazımdır. Ancak bu şekilde 50 bin TL’ye kadar kredi çekilebilir. Devlet bankaları ile başvurusunu yapan kişilere Vakıfbank, Ziraatbank ve Halkbank hızlı bir biçimde kredi olanağı sunacağını açıkladı. Hazırlanan bu kampanyada koşulları karşılayan kişiler için hızlıca işlemlerin gerçekleştirileceği söylendi. Böylece birçok kişi bu kampanyadan tamamen rahat bir biçimde yararlanabilmiş olacak. Banka hesabınız varsa da bin yüz ve üzerinde kredi notunuz bulunuyorsa elli bin liralık kredi olanağından faydalanabileceksiniz demektir! Otuz altı ay vadeli biçimde işlemlerini yapmayı dileyen kişiler de yine aynı krediyi kullanmak istiyorsa doksan gün ertelemeli bir biçimde ödemelerine başlayabileceğini bilmelidir. Bu şekilde her şeyin daha kolay ilerleyeceği ise tamamen ortadadır.