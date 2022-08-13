10 milyon emekliye Cumhurbaşkanı tarafından Müjde verildi! Ek ödemeleri ATM'den çekebilirsiniz...

10 milyondan fazla olan emeklilere kamu bankaları tarafından yapılacak olan yeni destek kampanyası için duyuru paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen bu nakit kampanyalarına başvurularında gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri yapılacağı duyuruldu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilerin kredi şartları uygun olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden destek ödemelerini alabilmektedir. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin bankalarda hesabı olması ve emekli maaşlarında bu bankalar üzerinde alması durumunda internet bankacılığını kullanarak da destek kredilerine başvurularını gerçekleştirebiliyor. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan kredinizi 36 ay vadeli ödeme tablosu hazırlayarak hesabınıza yatırabileceksiniz.

Emekliye ek ödeme başvuru

Emekli olan kişiler ek ödeme başvurularını bankanın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak yapabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek aynı gün içinde hesaplarına ödeme yatırabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinde hesabı olan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek gelir belgesiz olarak da 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu Kredi kampanyalarına katılabiliyorlar. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve 3 ay ertelemeli Bu kredileri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.