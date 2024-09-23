Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, 10. kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 15.30’da Gültepe Mahallesi’nde bulunan Mevlana Sitesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre küçük çocuk, oyun oynadığı sırada annesine ait cep telefonunu pencereden düşürdü ve telefonu tutmaya çalışırken dengesini kaybedip aşağıya düştü.

Yatağın Önündeki Pencere Kaderi Oldu

Ailenin en küçük çocuğu olan Yusuf, yatağın penceresinin önünde oyun oynuyordu. Beton zemine çakılan küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti. Yusuf’un halası Hediye Aymergen, olayla ilgili "Telefonu pencereden düşürüp tutmaya çalışmış. Aile, pencerenin açılmaması için önlem almıştı, yatağı nasıl çektiğini anlamadık" şeklinde konuştu. Yusuf’un ailesi büyük bir şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi olan Yusuf Aymergen’in hayatını kaybetmesi mahallede büyük üzüntüye neden oldu.