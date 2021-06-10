10 Haziran 2021 Koronavirüs Verileri Açıklandı

2019 senesinin Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı olan Vuhan kentinde ilk kez görülen ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılıp yeni bir salgın başlamasına neden olan korona virüs, Türkiye'de ilk defa 11 Mart 2020'de ortaya çıkmıştı. Uzun bir süre boyunca mücadele edilen pandemi döneminde özellikle geçen ay vaka ile vefat sayıları artış göstermiş ve bu durum kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Bu sebeple, 29 Nisan ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçilmiş ve korona virüs vaka sayılarında belirgin bir düşüş yaşanmıştı. Alınan tedbirler ile birlikte özellikle geçen ay tırmanışa geçen korona virüs pozitif vaka sayısı 10 binin altına gerilemiş ve dün 6454 yeni vaka tespiti gerçekleşmişti.

Bu dönemde vefat sayısı ve ağır hasta sayısında da ciddi bir düşüş meydana gelirken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 tarihli korona virüs güncel verilerini vatandaş bilgisine sundu. İşte oldukça uzun bir süredir mücadele edilen salgın dönemi, vaka sayıları vefat durumu ile ilgili detaylı bilgiler ve günlük açıklanan tablo hakkında yapılan paylaşımlar…

2019 senesinde ilk kez Çin'de ortaya çıkan ve oldukça kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ve pandemin getirdiği zor koşullar Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam etmekte. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka görünmüş ve vaka sayılarını kontrol altına almak için tedbirler alınmıştı. 2021 senesinin Nisan ayında tırmanışa geçen ve hızlı bir şekilde yükselen korona virüs vaka sayıları 60 bine kadar çıkmış ve Kabine Toplantısı, durumu kontrol altına almak için tam kapanma kararı almıştı. Kabine Toplantısı sırasında alınan bu karar ardından katsayılarının kademeli bir şekilde gerilemeye başlaması dikkatleri çeken bir gelişme olarak görülmüştü.

Sağlık Bakanlığı, 10 Haziran 2021 tarihli tabloyu da vatandaş bilgisine sundu ve merak edilen cevaplar alındı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre son 24 saat içerisinde 96 kişinin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Toplam can kaybının 48524'e ulaştığı da dikkatleri çekerken toplam test sayısı ise 56 milyon 346 bin 98 olarak açıklandı 10 Haziran tarihi itibarıyla yapılan 223 bin 320 testten 563 kişide yeni hasta sayısı olduğu belirlenirken 6408 yeni vaka sayısı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.