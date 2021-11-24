10 Dakika İçinde ATM Üzerinden 10000 TL ve Üzerinde Nakit Ödemesi Yapılıyor, Başvuru Yapmak Yetiyor

Sıkıntı yaşayan ve para ihtiyacı olan vatandaşlar bankalar tarafından yapılan kampanyalar ile birlikte acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler. Bankalar üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında değerlendirme kısa bir süre içerisinde yapılır ve sizin banka performansınıza göre onay verilir. Özel bankaların başlatmış olduğu Son dakika kampanyası ile birlikte 10 dakika içerisinde Kredi sonucunu alacak ve ödemelerinizi ATM üzerinden hemen hesabınıza yatıracaksınız. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden başvuru yapabildikleri gibi ayrıca bankaların SMS servislerini kullanarak da nakit kredi kullanabilirler.

DenizBank

Kampanya başlatan bankalardan bir tanesi olan Denizbank 10.000 TL'ye kadar ve üzerinde onay vereceğini resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar onay almak istiyorsa bankanın sms kredi servisine başvuru yaparak hemen sonuç alabilir ve onaylanan tutarı ATM üzerinden veya banka şubesinden kullanabilir. Sms ile başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız ATM üzerinden kredi kullanmak için bankadan mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa nasıl kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın 3280 e gönderin.

Garanti Bankası

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte başvuru yapabilir veya Bu bankada hesabınız varsa mobil uygulama üzerinden 10 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada kredi notu uygun olan ve düzenli geliri olan vatandaşlara şartsız ve gelir belgesiz olarak 10.000 TL Ödeme yapacak. Yapılan bu ödemeleri hesabınıza yatırdıktan sonra ATM üzerinden 10 dakika içerisinde çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 10.000 TL ödeme mobil uygulama üzerinden ve internet sitesi üzerinden veriliyor. Devlet bankası olan bu 3 banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler bankaların kendi belirledikleri kredi politikalarına uygun olması durumunda 10 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir ve öğrendikleri Kredi sonucuna göre onay alabilirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerinin resmi internet sitelerine girerek güncel faiz oranlarını ve kredi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.