10 Bin TL Yardım parası duyurusu! E-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor

Öğrencilere 10 bin TL'ye varan eğitim yardımı sağlanıyor. E-Devlet üzerinden sadece bir kaç dakikalık işlem ile başvurular alınırken yardım paraları, uygun görülen bankalar aracılığı ile eğitim yardımı alacak olan öğrencilerin hesaplarına yatıyor.Peki ,yardımı kimler alabilecek, başvuruyu kimler sağlayabilecek? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Eğitim ve Öğretim yardımına ilişkin ödemeler 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin konu ile ilgili araştırmaları devam ediyor.

Başvuruda bulunmak için en önemli kural ise öğrenimin devam etmesi.ilk İşte eğitim yardımı başvuru şartları.. İlköğretim için 5.004 Türk lirası, ortaöğretim için 7.506 Türk lirası, yükseköğretim için 10.008 Türk lirası eğitim ve öğretim yardımı ödemesi yapılıyor. Toplamda 19 bin 451 öğrenciye 136 milyon Türk lirası eğitim öğretim yardımı sağlanacak. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Yardım Parası Hangi Bankalara Yatacak?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin, 4/a ve 4/b statüsünde aylık olarak alan hak sahiplerinin banka hesaplarına göre yatırılacak. 4/a ve 4/b statüsünden aylık almayan hak sahipleri ile 4/c statüsünden aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için ödemeler aynı banka şubesine yatırılacak.

Bu bankaların dışındaki bankalardan aylık alanların ödemeleri ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek. Hak sahiplerinin yasal ya da temsilcilerinin bankaya başvurması etmesi gerekiyor.

Eğitim Öğretim Yardımını Kimler Alabilir?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife ya da harp malullüğü aylığı olanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleşen olaylar neden ile aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf ya da görev değiştirerek çalışmaya devam eden kişiler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri neden ile kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması ya da bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı vefat eden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

Eğitim Öğretim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim ve Öğretim yardımına ilişkin ödemeler 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yapılabilir. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeme gerçekleştirilir. Ayrıca YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu bilinmeyen ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. Yetkililer bu taleplerini e-Devlet platformu üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümüne giderek yapılabilir.