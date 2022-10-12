10-16 Ekim 2022 Haftalık Burç Yorumları

10 Ekim 2022 tarihinde başlayan yeni haftada ay Koç burcunda başlayacak ve Venüs ile chiron arasında gerçekleşecek olan açı günün en önemli açısı olacak. Venüs'ün temsil ettiği hastalıklar arasında yer alan böbrek, rahim, boyun, boğaz ve kan şekeri dengesizliği gibi konularda artışlarda yaşanabilir. Diğer taraftan 12 Ekim tarihinde maddi kayıplar gündeme gelebilir ve ikili ilişkilerde tartışmalar yaşanabilir.

11 Ekim 2022 Salı gününde ise ay Koç burcunda hareketine devam edecek ve gece saatlerinde ay daha sonra boğa burcuna geçmiş olacak. Öğle saatlerinde günün en önemli açısı gerçekleşecek ve ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda ani harcamalar yaşanabilecek. Salı gününde dikkat edilmesi gereken konu aşırı maddi kayıplardan kaçınılması olacaktır.

12 Ekim 2022 Çarşamba gününde ay boğa burcunda hareketine devam ederken Güneş ile Satürn arasında da günün ilk önemli acısı gerçekleşmiş olacak. Diğer taraftan Neptün ile Mars arasında sert bir etkileşim meydana gelecek ve bu durum aile içinde tartışmaları tetikleyecek. İkili ilişkiler ve aile içi durumlar ile ilgili hayal kırıklıkları ile karşılaşılması mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra sözlü tartışmalar yaşanabilir ve gergin bir ortam oluşabilir.

13 Ekim 2022 tarihinde ise ay boğa burcunun hareketine devam ederken Sabah saatlerinde ay daha sonra ikizler burcuna geçiş yapmış olacak. Venüs ile Uranüs arasında günün en önemli açısı gerçekleşecek ve bu durum ortak yapılan işler ve sözleşmeleri tetikleyecek. Sözleşmeler ile ilgili olarak beklenmedik ödemeler gündemde yer alabilecek ve bu durumlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak.

14 Ekim 2022 tarihinde ay ikizler burcuna devam ederken Satürn ile Venüs arasında olumlu bir açı yaşanacak. Güzellik ve estetik hakkında çalışmalar yapılabilecek ve çeşitli seyahatlere çıkılabilecek. Bunun yanı sıra seminerler ve eğitim konuları da gündemde yer alacak ve bu yönde etkinliklere katılım gerçekleşecek. Yoğun bir iletişim trafiği de gün içerisinde meydana gelebilir.

15 Ekim 2022 tarihinde ay ikizler burcunun hareketine devam edecek ve akşam saatleri geldiği zaman ay yengeç burcuna geçecek. Gün içerisinde aile ve yakın çevre ile birlikte zaman geçirilmesi mümkün olabilir ve araç bakımı ile ilgilenilebilir. Aile ile birlikte sosyal faaliyetlere katılma ya da akraba ziyaretine gitme gibi durumlar da mümkün olacaktır.

16 Ekim 2022 tarihinde ay Yengeç burcunu harekete devam edecek ve Neptün ile Güneş arasında günün en önemli açısı gerçekleşecek. İkili ilişkiler açısından küskünlükler tartışmalar ve beklenmedik hayal kırıklıkları yaşanabilir ve bencil tavırlar sergilenebilir. 16 Ekim 2022 tarihinde burs sahiplerine tavsiye edilen durum söylenilen cümlelere karşı dikkatli olunması gerektiğidir.

Yeni haftada gerginliklerden ve olumsuz durumlardan kaçınmak adına bencil tavırlar sergilenmesi işleri daha zor bir hale sokacaktır. İşlerin daha zor bir hale gelmesini engellemek adına uyumlu tavırlar sergilenmesi burç sahipleri için tavsiye edilen bir durumdur.