1 Temmuz'da Başlayacak Normalleşme Genelgesi Yayınlandı

İçişleri Bakanlığı, şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma yasağı haklarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı hakkında yeni bir genelge yayınladı ve bu genelge sayesinde merak edilen konular yanıt buldu. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre tüm işyerlerinin 1 Temmuz tarihi itibariyle ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş olan açılış ve kapanış saatleri arasında hizmet verebileceği bilgisine ulaşıldı. Saat 05.00’da başlayacak olan kademeli normalleşme süreci hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre genelgede 14 Nisan ile 17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma süreçleri ardından 17 Mayıs'tan bugüne kadar etaplar halinde kademeli normalleşme sürecine devam edildiği bilgisi açıklandı. Koronavirüs salgınının seyrinde meydana gelen gelişmeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerinin 21 Haziran gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ele alındığı belirtildi. Genelgede kademeli normalleşme döneminin 3. etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirildi.

1 Temmuz 2021 tarihi Perşembe günü saat 05.00 itibariyle hafta içi ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın sokağa çıkma ve buna bağlı olarak uygulanmakta olan şehirler arası seyahat yasaklarının sona ereceği ve açıklanan tarihten itibaren şehirlerarası seyahat ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı yazıldı. Bunun yanı sıra hâlihazırda yürüttüğü faaliyetlerini ara vermiş durumda olan tüm işyerlerinin 1 Temmuz günü itibariyle yeniden faaliyet gösterebileceği belirtildi.

Kıraathane, kahvehane gibi taş kağıt oyunlarının oynandığı işyerlerinde ise söz konusu olan oyunların oynatılmasına ve oynanmasına dair olan mevcut yasakların 1 Temmuz 2021 tarihi Perşembe günü itibariyle sona erdirip oyun oynatılmasına ve oynanmasına müsaade edileceği bilgileri vatandaş ile paylaşıldı.