1 Haziran Tarihi İçin Uyarı Yapıldı! İşte Normalleşme Adımları ve Yapılacaklar

Profesör Doktor Zafer Kurugöl, 1 Haziran 2021 tarihi ile ilgili olarak beklenenler üzerine önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Güncel olarak vaka sayıları hakkında her şeyin normale döndüğü zaman yeniden artış olacağını belirtti. Bu konu hakkında acele edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurugöl, acele edildiği takdirde faturasının da ağır olacağını söyledi. Yapmış olduğu konuşmada normalleşmenin kademeli olarak gerçekleşmesine dikkat çeken Profesör Doktor Zafer Kurugöl, ülkeye gelecek 120 milyon BionTech aşısının toplumsal bağışıklık oranına ulaşmamızı sağlayacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, yalnızca aşının yeterli olmayacağını ifade eden Kurugöl, maske ve mesafe kurallarına da dikkat edilmesi hakkında uyarılar gerçekleştirdi.

17 günlük tam kapama süreci ardından normalleşme döneminin başlaması hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Profesör Doktor Zafer Kurugöl, vatandaşın merak ettiği sorulara yanıt verdi. Herkesin ortak isteğinin eski hayatımıza geri dönmek ve normalleşmek olduğunu belirten Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, gerçekçi olunması gerektiğini de söyledi.

Korona virüs aşılarının hızlı bir şekilde uygulandığı takdirde çok etkili olacağını ifade eden Kurugöl, 120 milyon doz aşının yapılmasının ise hızlı olmayacağını ve bir miktar zaman alacağını söyledi. Korunma için en az 2 dozun yapılması gerektiğine vurguda bulunan Kurugöl, toplumda yüzde yetmiş bağışıklığa ulaşmanın en iyi ihtimalle Ekim'e kadar tamamlanacak bir durum olduğunu söyledi.

Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kurugöl, aşı ile sağlanacak olan bağışıklığın gerçekleşeceği süreye kadar alınan önlemlere devam etmeniz gerektiğini ifade etti ve tedbirler hakkında acele etmememiz gerektiğini söyledi.

Yapmış olduğu konuşmalarda önlemlerin birdenbire bırakılmasının çok büyük bir yanlış olacağını ifade eden Kurugöl, tedbirlerin azaltılması hakkında adım adım hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Hızlı bir normalleşme sürecine geçiş yapılmasının ise can kaybı ile sonuçlandığını belirtti.