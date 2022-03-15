1 Gün Borçlanmayla 1 Yıl Erken Emeklilik İmkanı Var! Detaylar Belli Oldu

1 gün borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik nasıl olur? Bu konuyu yazımızda detaylandıracağız. Sigortası olmadan dahi askerliğe gidenler prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabiliyor. Bazı kişiler için 1 günlük borçlanma dahi emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebiliyor. Çalışanlar hizmet borçlanmasına giderek hem gelirini arttırabilir hem de emekliliğini erkene çekebilir. Sigortalı çalışmadan askerliğe gidenler prim günü eksik olmasa dahi borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanacaktır.

Doğumdan sonra askerlik borcu olanlar ödedikleri miktarın yüzde 15'ini Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan vergi kesintisi yoluyla talep edebilirler. Borçlanma başına 30.000 lira ödeyen işçi 4.500 lirayı vergi kesintisi olarak geri alabilir. Geriye dönük olarak, sadece prim ödenen borçlanma süreleri sigortalı hak olarak sayılır, en düşük borçlanma primi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Hizmet Borçlanmasını Kimler Yapabilir?

1 gün borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik düşünenler kimler acaba yapabilir? Bunun detaylarını paylaşacağız.

Sigortalıya ek olarak, lehtar da borçlu olabilir. Sigortalı veya gerçek sahibi, primi ödeyerek geçmişte ödenmemiş hizmet dönemlerini kredilendirebilir. Doğum veya doğum izni, askerlik, Doktora veya mesleki eğitim, yasal staj, yurt dışı görevlendirme, ruhsat ve hak kazanma süreleri borçlanabileceğiniz sürelerdir. Bu yıl borçlanmanın günlük en düşük primi 53 lira, en yüksek primi 400 liradır. Sosyal Sigortalar Kurumu'na şahsen başvuruda bulunmanın yanı sıra hizmet borçlanması için online başvuru yapmayı da tercih edebilirsiniz.