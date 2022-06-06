1 Aylık Gebelikte Neler Olur, İlk Ay Hamilelik Belirtileri Nelerdir, Adet Görülür Mü?

Gebeliğin temel belirtileri bazı zamanlarda ufak değişiklikler olsa bile bu belirtiler çoğu zaman her kadında benzer bir şekilde seyretmektedir. Fakat bu belirtilerde süreler ve sıklıklar herkeste aynı olmaz ve bu sebeple dikkatli davranılması gerekmektedir. Gebelik belirtilerinde istisnai farklar olmasına karşın bazı belirtiler ise kadınların hepsinde aynı şekilde görülmektedir.

Bazı kadınlar ise adet öncesi belirtiler ile hamileliğin ilk aylarında yaşanan belirtileri karıştırma eğilimi göstermektedir. Ancak kişinin hamile olduğunu kesinleştiren bazı belirtiler olmaktadır. Bu belirtilerin en önemlileri arasında regli olmamak ya da reglinin gecikmesi yer almaktadır.

Regli dönemi geciken pek çok kadın hamile olup olmadığını anlayabilmek adına jinekoloğu ile görüşür ya da bir gebelik testi yapar. Bununla birlikte her kadın görmüş olduğu belirtileri doğru yorumlayabilmek adına ilk ay hamilelik belirtileri hakkında araştırma yapmaktadır. Her kadında hamileliğin ilk belirtileri aynı şekilde sürmediği ve aynı anda başlamadığı için bu konudan emin olmak zordur. Bu durum hem genetik faktörlere göre farklılık gösterebilir ve regli periyoduna da yansıyabilir.

Peki 1 aylık gebelikte adet görülür mü, hamileliğin ilk ayında görülen belirtiler nelerdir? Gebelik döneminin ilk ay belirtileri kadından kana değişiklik gösterebilmekle birlikte öne çıkan belirtileri ise sizler için haberimizden devamında yazdık.

Halsizlik ve yorgunluk hissi, belde ani ağrılar, ani gelen kramplar, göğüslerin hassaslaşması ve vücutta şişkinlik, mide bulantısı ve kabızlık sorunu, psikolojik ani duygu geçişleri, kokulara ve yiyeceklere karşı aşırı istek ya da tiksinti, regli de gecikme ve az miktarda kanama ya da idrara çıkma sıklığının artması olarak sıralanabilir.

Yukarıda yazdığımızı belirtiler çoğunlukla kadınlarda gebelik döneminin 1. ayında ortaya çıkmak ile birlikte her kadında aynı şekilde oluşmayabilir ve farklılık gösterebilir. Bu belirtiler arasında hamileliği kesinleştiren en önemli durum ise regli döneminin gecikmesidir.