1-2-3 Gün İçinde Başvuru Yapan Herkes 30.000 TL Ödeme Alacak! 3 Bankadan Açıklama Var! 

30000 TL kadar ödeme alacak olan kişilere, Akbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, hızlı bir şekilde yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. 30000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, Akbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, kendi banka müşterilerine öncelik tanıyarak, ihtiyaç kredisi ödemelerinde bulunacaktır. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, istediğiniz zaman aynı gün içinde kullanımına sunulacaktır.

Akbank üzerinden başvuru.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden girmiş oldukları mobil uygulamaları üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da başvurunuzu kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda işlem yapabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu.

Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden de mobil uygulamaları kullanarak 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan ihtiyaç kredisi başvurularında, bulunarak hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebilir, onaylanan kredinizi görebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, cep telefonların mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına göndermeleri durumunda kısa mesaj ile kredi başvurusunda bulunacaklardır.