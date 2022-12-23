1-2-3 çocuğu olan hemen başvursun! Çocuk başına direkt yardım tanımlandı! ASHB son dakika açıkladı...

ASHB son dakika açıkladı... 1-2-3 çocuğu olan hemen başvursun! Çocuk başına direkt yardım tanımlandı! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk sahibi ailelere müjdeyi son dakika duyurdu. Müjdeyi duyan çocuk sahibi vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. ASHB ’nin sunduğu çocuk destek paketi kimlere verilecek? Aranan şartlar neler? İşte çocuk yardımıyla alakalı tüm merak edilenler… Çocuk başına direkt yardım tanımını anne babalar merakla araştırmaya koyuldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çocuk yardım paralarının merak edilen tüm detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Çocuk Yardım Paketi Oranları

ASHB Bakanı destek paketinin ailelerdeki çocuk sayısına göre verileceğini iletti. Ailelerin aylık 350 TL’den 650 TL’ye kadar çocuk yardımından faydalanabileceğini ekledi.

Çocuk sayısı 1 ve 2 olan aileler 350 TL yardım alacaklar. 3 çocuklu aileler 450, 4 çocuklular 550 ve 5+ çocuklar içinse 650 TL tanımlandı.

Ödeme tutarlarının minimum 350 ve maksimum 650 TL olması planlandığı açıkladı. Hak sahibi olan dar gelirli aileler çocuk başına direkt yardımlarını 12 ay boyunca alabilecekler.

Başvurularını e-devlet üzerinden kolaylıkla iletebilecekler. Başvuru yapanlar destek ödemelerini almaya başlayabilirler.

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