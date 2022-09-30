1-2-3-4 Ekim tarihinde hesaplarınıza ödemeler yapılacak! Son dakika haberi duyuruldu!

1-2-3-4 Ekim tarihlerinde tc kimlik numaranız üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen aynı gün içinde ödeme alacağınız yeni bir kampanya başladı. TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek ve onaylanan bu kredileri hemen hesaplarınıza atacaksınız. Kredi notu uygun olan herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra krediyi hesaplarına atacak ve bu hesaplara atılacak olan kredilerde 40 bin TL ödeme verilip, sizlere 36 ay vadeye kadar kredi kullanma imkanı sağlanacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka hemen sonuç verir. Kredi alacak kişilere banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapılır. 1-2-3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak olan yeni kampanyalarda başvurularını gerçekleştirip kredi başvurusu yapacak olan herkes, aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapabileceklerdir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak için SMS atın! SMs ile başvuru yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verir. Kredi notu uygun olan herkes, bu kredileri 5 dakika içinde alır ve hesaplarına atar. Nakit kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verirken, başvuru yapacak olan kişilere banka 3 dakika içinde de kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, nakit ihtiyacı olması durumunda Akbank üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere SMS ile hemen sonuç vermektedir. SMS ile başvuru yapacaksınız KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden de SMS atarak veya banka şubelerine giderek başvuru yapmanız mümkündür. Kredi notu uygun olan herkes başvuru yapabilecek ve onaylanan kredileri kullanabileceklerdir. KREDİM yazın boşluk bırakın TC KİMLİK yazın boşluk bırakın ve Doğum Tarihinizi gün ay yıl olarak yazın ve bu mesajı 3280 numarasıa gönderin.