0.99 Faizle Nakit Kampanyası 30 Nisan Tarihine Kadar Sürecek! Banka Tek Tek Açıkladı: TC Kimlik İle Hemen Alın!

ING Bank, yeni müşterilerine özel bir fırsat sunuyor: Temel ihtiyaç kredisi kampanyası! Bu kampanya kapsamında, 50 bin liraya kadar olan kredi kullanımlarında 12 ay vadeye kadar aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile kredi imkanı sağlanıyor. Kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında belirtilen faiz oranı geçerli olacak.

ING Bank'ta daha önce hesabı bulunmayanlar da bu kampanyadan yararlanabilirler. Ancak, kampanya dahilindeki kredi kullanımlarında dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Faiz oranları yüzde 0.99 ile yüzde 1.99 arasında değişmekte olup, tutar ve vadeye göre değişiklik göstermektedir.

Kredi başvurusu ING Bank internet sitesi üzerinden veya ING Bank şubelerinden yapılabilmektedir. Kredi başvurusu için nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi, ikametgah belgesi ve gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası, serbest meslek makbuzu vb.) gibi belgeler gerekmektedir. Başvuru işlemleri sırasında ING Bank müşteri temsilcisi ek belgeler de isteyebilir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, kredi başvurunuz banka tarafından incelenecek ve sonuç hakkında size geri dönüş yapılacaktır.

Kredi geri ödeme hesaplaması ise şöyle yapılabilir: 50 bin lira krediyi 0.99 faiz oranıyla çektiğinizde, aylık ödemeniz 4 bin 509 TL olacaktır. Toplamda 12 ay boyunca yapacağınız ödemeler ise 54 bin 362 liraya ulaşacaktır. Bu ödemenin içinde 4 bin 112 lira faiz bulunmaktadır.

ING Bank'ın Temel İhtiyaç Kredisi kampanyası, özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için avantajlı bir seçenek olabilir. Ancak, kredi kullanmadan önce faiz oranları, geri ödeme planı ve diğer masraflar konusunda detaylı bilgi alınması önemlidir.

Kredi Başvurusu ve Hesaplama Detayları

ING Bank, yeni müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlattı. 50 bin liraya kadar olan kredi kullanımlarında 12 ay vadeye kadar aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile kredi imkanı sunulmaktadır. Kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında belirtilen faiz oranı geçerli olacaktır. Kampanya sadece yeni müşterilere özeldir ve ING Bank'ta daha önce hesabı bulunmayan kişiler bu kampanyadan yararlanabilirler.

Turuncu Ekstra aylık harcama hedefine ulaşıldığında, bir sonraki ay sözleşme faizi ile yüzde 0.99 arasında kalan tutar farkı nakit iade olarak ödenir. Kampanya dahilindeki kredi kullanımlarında dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Faiz oranları yüzde 0.99 ile yüzde 6.99 arasında değişebilir ve tutar ile vadeye göre değişiklik gösterebilir.

Kredi başvurusu ING Bank internet sitesi üzerinden veya ING Bank şubelerinden yapılabilmektedir. Kredi başvurusu için nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi, ikametgah belgesi ve gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası, serbest meslek makbuzu vb.) gibi belgeler gerekmektedir. Başvuru işlemleri sırasında ING Bank müşteri temsilcisi ek belgeler de isteyebilir. Kredi başvurunuz banka tarafından incelendikten sonra sonuç hakkında size geri dönüş yapılacaktır.