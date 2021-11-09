0.88 Faiz Oranları ile 10.000 20.000 30.000 TL Kredi Verilecek

Bankalar üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarından bir tanesi olan 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından kendi özel müşterilerine verilecek olan bir kredi kampanyasıdır. 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız özellikle Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden daha önceden Bu Kredi kullanmış olmanız ve bu bankalar üzerinden maaş almanız şartı vardır. Başvuru yapacak olan kişiler bankaların internet siteleri üzerinden açacakları 0.88 faizli ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapması gerekmektedir. Kredi ile ilgili açıklama yapan bankalar bu hafta içerisinde kampanyanın başlayacağını ve en fazla 30 bin TL'ye kadar müşterilere kredi onayı verileceğini duyurdu.

10.000 TL 20.000 TL ve 30.000 TL olarak 3 kredi paketi hazırlayan Bankalar 0.88 faiz oranları ile kredi vereceği zaman en fazla 36 ay vadeye kadar kredi onayı sunmaktadır.

Ziraat Bankası 0.88 faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı dakikadan itibaren Kendi resmi internet sitesi üzerinden bir sayfa açacak ve bu sayfa üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacaksınız. 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere bankalar belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Ziraat Bankası da bu bankalardan bir tanesi olarak Kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olmasını istemektedir.

Vakıfbank üzerinden 0.88 faizli kredi verilecek mi?

Vakıfbank üzerinden 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası şu an için düşünülmüyor. Banka yine de kendi bankası'ndan emekli maaşı ve çalışma maaşı alan kişilere düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda özellikle emekli maaşları üzerinden kredi kullanabilmeleri için emekli maaşı Vakıfbank üzerinde olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerde düzenli olarak çalışıyorsa Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapabilir.