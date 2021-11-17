0.77 ve 0.98 Faiz Oranları İle Kredi Verilecek, Son Dakika Haberi Geldi

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler düşük faiz oranları ile kredi araştırması yapmaktadırlar. ülkemizin kamu Bankası ve özel bankalara sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yaparak müşterilerine düşük faiz oranları ile kredi verme amaçlarındadır. Özellikle kamu bankalarının devlet destekli olarak yapacakları Kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kullanabilecektir. 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ile 0.98 faiz oranları ile konut kredisi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak düşük faizli kredi kullanabilecek. 0.77 faiz oranları ile verilecek olan ihtiyaç kredisi 20 bin TL'ye kadar verilirken konut kredilerinde limit 500.000 TL ve 120 ay vadeli olacaktır.

0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halk bank şubelerine giderek daha önce bu bankadan kredi kullanmış olmaları durumunda kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunabilecek. 20.000 TL'ye kadar verilecek ihtiyaç kredisi 0.77 faiz oranları ile müşterilere sunulacak. 36 ay vadeye kadar vade yapabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında 20.000 TL kredi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme de yapacak. Bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formlarını doldurarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

0.98 faiz oranları ile konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

0.98 faiz oranları ile konut kredisi kullanmak istiyorsanız yine kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapabileceksiniz. 0.98 faiz oranları ile konut kredisi kullanacak olan müşteriler belirtilen şartlara göre banka üzerinden 120 ay vadeye kadar kredi kullanabilir. Alacağınız evin ekspertiz değeri ne göre kredi limiti belirlenecek olan bu Kredi kampanyasında 0.98 faiz ile kredi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden maaş müşterisi olması şartı vardır. Konut kredisi kullanacak olan kişiler ayrıca kredi notu yüksek olması durumunda düşük faizli krediden yararlanabilecektir. Ziraat bankası'nın resmi internet sitesine girerek kampanya detayları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.