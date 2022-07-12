0.77 Faizle Kredi Olacak mı? 3 banka açıkladı!

Bankalar üzerinden 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yapılmıştı. Bu kampanya duyurusu sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Vatandaşlar da 0.77 faiz oranları ile kredi alınıp alınmayacağı hakkında meraklı olarak araştırmaların devam ediyor. Daha önce yapılan duyuruda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın 0.77 faiz oranları ile birlikte 20.000 TL'ye kadar devlet destekli Kredi vereceği duyurulmuştu. Kurban Bayramı öncesinde verileceği söylenen bu kredilerde ağustos ayı içerisinde kredi kampanyası yapılacağı ve kısa bir süre süreceği söylenmektedir.

0.77 faiz oranları ile kredi kampanyası başlar ise bankalar bu krediler için bazı şartlar istemektedir. Öncelikli olarak emekli maaşınızı veya sigortalı olarak çalışıyor olan maaşınızı devlet bankaları üzerinden almanız ve başvurunuzda maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapmanız gerekiyor. 0.77 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler ayrıca 10.000 TL'ye kadar nakit kredi alabilmektedir. 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar daha önce Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden de kredi kullanmış olması şartı istenmektedir.

Bu şartları uygun olan kişiler 20.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yaparken şartlara uygun olmayan vatandaşlar bankanın güncel olan kredi faiz oranlarından yararlanarak krediler başvurusunda bulunabilecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faiz oranları ile vatandaşlara ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ve ipotekli krediler gibi tüketici kredileri vermektedir.