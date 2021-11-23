0.65 Oran Belirleyen Akbank, Başvuru Yapan Müşterilere 20.000 TL Nakit Ödemesi Yapıyor

Akbank yapmış olduğu kampanyaları ile birlikte son zamanlarda oldukça fazla başvuru alan bankalardan bir tanesi oluyor. Akbank üzerinden yapılan son kampanyada Daha önce bu bankadan nakit kampanyalarından faydalanmış olan müşterilere uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verileceği duyurulmuştu. Akbank üzerinden daha önce banka çalışması yapmış Kredi veya kredi kartı kullanmış olan kişiler 0.65 faiz oranları ile 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi alabilecek.

Banka üzerinden yapılan kampanya sonrasında 0.65 faiz oranları ile 20.000 TL kredi kullanacak olan kişiler için de Akbank belirli politikaları uygun olmasını istemektedir. Akbank üzerinden 20.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularının mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman yapabilecek.

Akbank hesabı olan kişiler başvuru yapmak için Akbank direkt uygulamasına girebilir ve buradan internet bankacılığı aracılığı ile online Akbank 0.65 faizli kredi kullanabilir. Akbank 0.65 faizli kredi kullanacak olan müşterilere, 36 ay vadeye kadar kredi işlemi yaparken ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır. Akbank 0.65 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler ayrıca banka kredi notu 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Kampanyaya katılmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda banka emekli maaşını Akbank üzerinden almasını ister. Emekli maaşınızı akbank'a taşıyarak hem Bu bankanın kredi kampanyalarından faydalanabilir hem de 2.500 TL'ye kadar verilen emekli promosyonunu ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Sms ile başvuru yapılıyor mu?

Akbank yapmış olduğu bu Kredi kampanyasını sadece mobil uygulama üzerinden veriyor. Eğer daha önce kampanyaya katılma duysanız ve bu bankadan kredi kullanmadıysanız SMS atarak bankanın güncel faiz oranları ile vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Cep telefonunuzdan sms ile başvuru yapmak için kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına gönderin.

Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka değerlendirmeyi kısa bir süre içerisinde yapacak ve sizlere hemen Kredi sonucu gelecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler sms ile onay almaları durumunda en yakın Akbank şubesine giderek bankanın belirlediği faiz oranları ile kredi kullanabilir.