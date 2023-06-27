Son Dakika: Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, müşterilerine yönelik cazip bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara %0.49 faiz oranı ile kredi imkanı sunulmaktadır. Ağustos ayı itibariyle başlayacak olan kampanyada, müşteriler 36 aya varan vade seçeneği ile kredi kullanabileceklerdir. Şartları uygun olan kişiler, bu kampanya dahilinde Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a başvurarak 20.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklardır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, daha önce kredi veya kredi kartı kullanan müşterilerin düzenli ödemeleri ve kredi puanlarının 1700 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan özel müşteriler, mobil uygulamalar aracılığıyla istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, kredi tutarını kendi hesaplarına aktarabileceklerdir.

Kampanya kapsamında en fazla 20.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunulmaktadır. Başvurularınızı banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapabilir ve 36 aya kadar vadelendirilmiş kredi seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, taksit ödemelerinde 2 veya 3 ayda bir ödeme seçeneği de bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, hızlı ve uygun faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu kampanya ile 0.49 faiz oranıyla 20.000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve ödemelerinizi 36 aya kadar vadelendirebilirsiniz.

Kamu bankalarının bu nakit kredi kampanyası, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için önemli bir destek sağlamaktadır. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle bu kampanyadan yararlanarak, kredi kullanma sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Hızlı başvuru ve onay süreciyle, ihtiyaçlarınızı karşılamak için Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a başvurabilirsiniz.