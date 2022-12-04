04 Aralık Tarihinden sonra hesaplarınıza ödeme olacak! 20.000 TL ödeme almak çok basit

Yapı kredi bankası yeni duyurusunda, özellikle banka kredi notu yüksek olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacağını açıkladı! Uygun faizlerle kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek ve bu sonuca göre kredileri hesaplara atacaklardır. Kredi notu uygun olan herkes, başvurusunu yaparak Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olması durumunda onay alacaklardır.

BAŞVURU ŞARTI VAR!

Yapı kredi bankası 20 bin TL gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız, bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Yapı kredi bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere 20 bin TL kredi ödemesi vermektedir. 20 bin TL kredi için banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması istenmektedir. Kredi notu uygun olmanız durumunda 20 bin TL ödeme alabileceksiniz. 20 bin TL kredi almak isteyenlere banka 3 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir. 20 bin TL kredi alacak kişilere banka 3 ay ertelemeli olarak kredileri hesaplarına yatıracak ve bu hesaplara yatıracakları kredileri hemen internetten de kullanacaksınız.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yapı kredi bankası 20 bin TL kredi başvurusu 4 aralık tarihinden sonra sizlere sunulacaktır. Kredi notu uygun olan kişilere banka 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunu SMS ile yapmaktadır. SMS ile kredi almak isteyenler Bireysel TC KİMLİK aylık gelir ve DOĞUM TARİHİ yazarak 4411 numarasına mesaj atması gerekmektedir. 4411 numarasına atılan mesaj sonrasında onay alan herkes başvurusunu yaptıktan sonra hesaplarına ödemeleir alacaklardır.