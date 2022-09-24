0-2-4-8-6 TCKN Son Numaranız Çift Sayı Olanlara 98740 TL Ödeme Haberi Verildi! Nakit İçin Başvuru Yapmak Yetecek

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 98740 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından duyuru paylaşıldı. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği duyuruldu. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların son zamanlarda yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle kimlik numaraları üzerinden gelir belgesiz krediler oldukça revaçta.

Denizbank ile Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli 98740 TL ödemeli yeni bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. 2 banka üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilerin hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeler ile birlikte kredileri kullanabileceği haberi verildi. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda başvuruları gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında sizlere sonuç verilmektedir. 98740 TL ödemeli yeni bir kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanabiliyor.

DENİZBANK

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden SMS atarak hemen kredi başvurusunda bulunabiliyor, onaylanan krediyi de hemen görebiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında, başvurumuzu gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi ödemenizi yapabilecek ve onaylanan bu kredilerle birlikte hesaplarınıza hemen aynı gün içinde destek ödemesinden alabileceksiniz. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, Denizbank'ın internet sitesine giriş yaparak buradan kredi alabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık geliri yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmış olacaklardır. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da kredi başvuru formunu doldurabilir ve nakit kredi için buradan da başvurunuzu kolay birşekilde yapabilirsiniz. Banka, güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek isteyen kişiler, resmi internet sitesine giriş yaparak bu işlemleri yapabiliyor.