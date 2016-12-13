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Yılbaşında sizde ışık tutun

İzmir'de, bir alışveriş merkezinde Geleceğe Işık Tut Derneği'nin öncülük etmesiyle yılbaşı kumbarası kampanyası başladı. Proje kampasamında alışveriş merkezine konulan kumbarada toplanan hediyeler ihtiyacı olan çocuklara ulaşacak.

13 Aralık 2016 Salı 14:34
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Yılbaşında sizde ışık tutun
Yılbaşına özel olarak kurgulanan bir proje ile MaviBahçe AVM C Blok zemin katına konulan bir hediye kumbası, ihtiyaç sahibi çocukların sevindirilmesi amaçlanıyor. İsteyen herkesin çorbada tuzunun bulunacağı proje, Geleceğe Işık Tut Derneği'nin imzasını taşıyor. 

Konuya ilişkin açıklama yapan MaviBahçe AVM yetkilileri, “Çocukları sevindirmeye yönelik bir proje gerçekleştirmek istedik. Kendimizin yaptığı bir hediye kumbarası koyduk. İhtiyaç sahiplerini belirleme ve ürünleri gönderme konusunda Geleceğe Işık Tut Derneği’nden destek alacağız. Çocuklara hediye ulaştırmak isteyen herkesi buraya bekleriz" diye konuştu.

Yılbaşına özel olarak tasarlanan bu iç ısıtan proje, görenleri 'Keşke her alışveriş merkezinde olsa' dedirtiyor. 


 
Son Güncelleme: 13.12.2016 16:42
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