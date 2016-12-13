Yılbaşında sizde ışık tutun

Yılbaşına özel olarak kurgulanan bir proje ile MaviBahçe AVM C Blok zemin katına konulan bir hediye kumbası, ihtiyaç sahibi çocukların sevindirilmesi amaçlanıyor. İsteyen herkesin çorbada tuzunun bulunacağı proje, Geleceğe Işık Tut Derneği'nin imzasını taşıyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan MaviBahçe AVM yetkilileri, “Çocukları sevindirmeye yönelik bir proje gerçekleştirmek istedik. Kendimizin yaptığı bir hediye kumbarası koyduk. İhtiyaç sahiplerini belirleme ve ürünleri gönderme konusunda Geleceğe Işık Tut Derneği’nden destek alacağız. Çocuklara hediye ulaştırmak isteyen herkesi buraya bekleriz" diye konuştu.



Yılbaşına özel olarak tasarlanan bu iç ısıtan proje, görenleri 'Keşke her alışveriş merkezinde olsa' dedirtiyor.







Son Güncelleme: 13.12.2016 16:42