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Yılbaşında hangi çiçek gönderilir? 9 bin noktaya tek tıkla çiçek gönderin!

Yılbaşı yaklaşırken çiçek piyasasında artış gözleniyor. cicekfilosu.com dünyasının tam 9 bin noktasına tek adresten çiçek yollamaya olanak sağlıyor. 2017'ye hazırlandığımız bugünlerde hediye çiçek gönderiminde büyük artış yaşanıyor. Peki gönderdiğimiz çiçek yılbaşına uygun mu?

24 Aralık 2016 Cumartesi 14:36
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Yılbaşında hangi çiçek gönderilir? 9 bin noktaya tek tıkla çiçek gönderin!
Hediye göndermek ve hediye seçmek zor iş... Çiçekçilik sekröründe artan hacim ve çok çeşitlilik çiçek seçmede erkekleri ve kadınları bazen yanlış anlamalara sevk edebiliyor. Cicekfilosu.com yetkilileri geçmiş yıllarda her türlü çiçeğin anlamına bakılmaksızın hediye olarak gönderilebildiğini ancak bunun son derece yanlış olduğunu ifade ediyor...

Yeni yıl demek; yeni bir yaşam, yüreğinizde biriken umutların yeniden yeşermesi, mutluluğun ve sevginin birinden diğerine aktarılmasıdır. 2017 yılında sevdiklerinize onlarla birlikte olduğunuzu göstermenin yolu güzel bir gül, rengarenk papatyalar, en zarif orkideler'den her hangi biri olabilir. Sizde kış ortasında sımsıcak bir gün yaşamak için gönülleri rengarenk bir çiçek göndererek ısıtma adına sevdiklerinize çiçek gönderebilirsiniz...

YENİ YILDA HANGİ ÇİÇEK GÖNDERİLİR?

Çiçek satıcıları yılbaşlarında genelde kırmızı gülün en çok tercih edildiğini ancak bu tercihin herhangi bir anlam taşımadığını ifade ediyor. Yeni yılda iç huzuru artırmak, kışın kasvetli anlarını bir nebze olsun renge dönüştürmek adına rengarenk çiçeklerin tercih edilmesinin kişinin psikolojisine ekstra katkı sunacağını savunuyor...

Yılbaşında farklı renklerden oluşan buketin, alıcıda ekstra motivasyon sağlayacağını savunan çiçek üretici ve satıcıları, buradaki anlamın  tek çiçek yerine farklı çiçeklerle yeni yılın renkli geçmesi ifadesi olacağının altını çiziyor...
 
Son Güncelleme: 24.12.2016 15:17
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