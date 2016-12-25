Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 1 – 2 Ocak Resmi Tatil olacak mı?

Yılın son haftasına girdiğimiz bu günlerde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yılbaşı tatili geliyor. Yeni yılın ilk günlerini tatil yaparak geçirmek için plan yapanlar yılbaşı hangi güne denk geliyor? Sorusunu son günlerde sıkça soruyorlar. 2017 yılının resmi günler ve tatiller takvimine bakıldığında geçen seneye nazaran oldukça az olan tatil süreleri bu yılı bolca tatil yaparak geçirmek isteyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Peki, yeni yılın en çok tatil olması istenen 1 -2 Ocak 2017 tatil olacak mı?



YILBAŞI CUMARTESİ'YE DENK GELİYOR

Yoğun gündem yaşanan 2016 yılı sona ererken 2017 yılı için son dönemece girildi. Yeni yılın ilk günleri yaklaşırken vatandaşlar yılbaşı hazırlıklarına ve tatil planlarına başladılar bile. Bu yıl yılbaşı hafta sonuna yani cumartesi gününe denk geliyor. Yeni yılın 31 Aralık 2016 tarihinin Cumartesi gününe ve 1 Ocak 2017'nin de Pazar gününe rastlaması yeni yılda uzun tatil planı yapanları hayal kırıklığına uğrattı.



“2 OCAK'IN TATİL OLMASI İSTENİYOR”

Yeni yılın ilk günlerini 2017'yi sevdikleri ile şehir dışında ya da tatil yaparak geçirmeyi planlayanlar için 2 Ocak 2017 Pazartsi günün resmi tatil olması isteniyor. Vatandaşların tatil dönüşü sıkıntı yaşamaması ve kış turizmine destek olunması amacıyla işletmeler 2 Ocak Pazartesi'nin tatil olmasını istiyorlar. Konu ile ilgili hükümet cephesiden henüz resmi bir açıklama yapılamasına karşın çeşitli çevrelerden gelen yorumlar 2 Ocak Pazartesi'nin resmi tatil olacağı yönünde.



EKONOMİYİ CANLANDIRMASI BEKLENİYOR

Son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yılbaşında yapılacak harcamalarının ekonomiyi canlandırması bekleniyor. 2016'nın son günlerinde yapılacak yılbaşı harcamalarının teşvik edilerek ekonomiye canlılık sağlanması beklendiği için 2 Ocak Pazartesi günü tatil etmesi için işletmeler tarafından hükümet yetkililerine baskıların devam ettiği belirtiliyor. 2 Ocak Pazartesi günün tatil olması sayesinde vatandaşların seyahat ve kış turizmi gibi ekonomiye can verecek olan etkinliklere yönelebilecekleri iddia ediliyor.



1 OCAK 2017 PAZAR GÜNÜNE KARŞILIK GELİYOR

Bu yıl resmi tatiller takviminde 31 Aralık 2016’nın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle normal şartlarda resmi tatil ilan edilen 1 Ocak tarihi pazar gününe karşılık gelmesinden dolayı sözkonusu gün ile ilgili herhangi bir karar alınmayacak. Diğer taraftan, 31 Aralık 2016’nın cumartesiye denk gelmesinden dolayı bu tarih hafta sonu olduğu için kamu çalışanları da normal şartlarda olduğu gibi izinli sayılacaklar.



2017 RESMİ TATİL AÇISINDAN ÜZECEK

2017 yılında resmi tatillerin 6'sının hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çalışanları ve eğitim gören öğrencileri etkileyemeyecek.







2017 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2017 Yılbaşı - Pazar



23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Pazar



1 Mayıs 2017 Emek ve Dayanışma Günü - Pazartesi



19 Mayıs 2017 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Cuma



25 Haziran: Pazar (Ramazan Bayramı ilk günü)

15 Temmuz 2017 - Cumartesi



30 Ağutos 2017 Zafer Bayramı - Çarşamba



31 Ağustos 2017 Kurban Bayramı Arefesi - Perşembe

2-3 Eylül: Cumartesi - Pazar (Kurban Bayramı 2. ve 3. günü)

29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı - Pazar











YILBAŞI KUTLAMALARI ANLAMI



Yılbaşı kutlamalarının anlamı yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılan özel etkinlikler ve kutlamalar olarak tanımlanmaktadır. Fakat günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Hristiyan aleminin Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamayı amaçlayan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram bir hafta boyunca devam eder. İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas sözcüğü de kullanılmaktadır.





NOEL 25 ARALIK'TA BAŞLAR



Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak Noel, miladi takvime göre 25 Aralık'ta kutlanır. Noel ile Yılbaşı arasındaki farka değinilcek olursa, Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen ‘yılbaşı' böyle bir özellik taşımamaktadır. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesi olarak tanımlanır. 1 Ocak günü de bu takvime göre yılın ilk günüdür. İslam Aleminin kullandığı Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, bu nedenle Miladi takvime göre yılbaşı her yıl Hicri Takvime göre 11 gün daha önce gerçekleşmektedir.