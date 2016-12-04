Yalakalığın böylesi : Oğluna Donald Trump ismini verdi

Irak'ın Duhok iline bağlı Şeyhan ilçesinde yaşayan Hasan Cemil, yeni doğan oğluna ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın adını verdi.

AA muhabirine konuşan Cemil, Trump'a hayran olduğunu ve seçim kampanyası boyunca da kazanmasını istediğini anlatarak, bu nedenle 23 Kasım'da doğan 13 günlük çocuğuna onun adını verdiğini belirtti.

Zerevani Özel Birlikleri'ne bağlı olarak Musul Ovası adıyla bilinen bölgede Peşmergelik yaptığını ve şimdiden "Kürt Trump'ın Babası" olarak anılmaya başladığını aktaran Hasan Cemil, eşiyle aldıkları bu kararın akrabaları tarafından da olumlu karşılandığını, hiç eleştiri almadığını ifade etti.

Cemil, Trump dışında "Reşit" ve "Melek" adında 2 çocuğunun daha olduğunu söyledi.