Ünlüler ile engelli aileler bowlingde buluşuyor!

30 Aralık Cuma günü saat 19:00'da Metroprt AVM'de düzenlenecek turnuvaya, Nagihan Karadere, Teoman Ayık, Tuncay,Akça, Özlem Demir,Hakan Kahraman,Alize,Cenk Acarlar, Tankut Manas, Kadir Balık ve Max Bendo katılacak...
Engelliler Gençlik Komisyonu Başkanı Serdar Kurtuluş organizasyonuyla ünülüler ve 30 engelli ailesi bowling oynayacak. Günün anlamı nedeniyle ünlüler plaketle ödüllendirilecek...
Engelliler Gençlik Komisyonu Başkanı Serdar Kurtuluş organizasyonuyla ünülüler ve 30 engelli ailesi bowling oynayacak. Günün anlamı nedeniyle ünlüler plaketle ödüllendirilecek...
Son Güncelleme: 20.12.2016 14:31