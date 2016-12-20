Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Ünlüler ile engelli aileler bowlingde buluşuyor!

Engelliler Destek Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Engelliler Gençlik Komisyonu Başkanı Serdar Kurtuluş organizasyonuyla ünülüler ile bowling turnuvası düzenleyecek...

20 Aralık 2016 Salı 14:12
142 Okunma
Ünlüler ile engelli aileler bowlingde buluşuyor!
30 Aralık Cuma günü saat 19:00'da Metroprt AVM'de düzenlenecek turnuvaya, Nagihan Karadere, Teoman Ayık, Tuncay,Akça, Özlem Demir,Hakan Kahraman,Alize,Cenk Acarlar, Tankut Manas, Kadir Balık ve Max Bendo katılacak... 

Engelliler Gençlik Komisyonu Başkanı Serdar Kurtuluş organizasyonuyla ünülüler ve 30 engelli ailesi bowling oynayacak. Günün anlamı nedeniyle ünlüler plaketle ödüllendirilecek...

 
Son Güncelleme: 20.12.2016 14:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Aralık Cuma Burç ve Astroloji Yorumları!
23 Aralık Cuma Burç ve Astroloji Yorumları!
2 yaşından önce çocuklarınıza televizyon izlettirmeyin!
2 yaşından önce çocuklarınıza televizyon izlettirmeyin!
22 Aralık Perşembe Burç ve astroloji yorumları!
22 Aralık Perşembe Burç ve astroloji yorumları!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle