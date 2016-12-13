Tekirdağ'da 500 Kiloluk Köpek Balığı Yakalandı!

Tekirdağ'dan denize açılan balıkçılar Marmara denizi açıklarında 500 kloluk köpek balığı yakaladı. Çinekop için açıldıklarını belirten balıkçılar, camgöz cinsi köpek balığının ağlarına takıldığını görümce şakınlık yaşadı.



Yarım ton ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda olan köpek balığı,vinç kullanılarak karaya çıkarıldı.



İdris Şeremet tarafından yakalanan köpek balığının İstanbul balık halinde getirileceği ve ihale usulü satışa çıkacağı belirtildi.



Balıkçı Şeremet, "Çinekop için denize açılmıştık ama kısmetimize köpek balığı çıktı."dedi.