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Tekirdağ'da 500 Kiloluk Köpek Balığı Yakalandı!

Tekirdağ'da Çinekop avı için denize açılan balıkçıların ağına 500 kiloluk camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Yakalanan köpek balığını İstanbul balık halinde ihale usulü satışa çıkacağı belirtildi.

13 Aralık 2016 Salı 10:31
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Tekirdağ'da 500 Kiloluk Köpek Balığı Yakalandı!
Tekirdağ'dan denize açılan balıkçılar Marmara denizi açıklarında 500 kloluk köpek balığı yakaladı. Çinekop için açıldıklarını belirten balıkçılar, camgöz cinsi  köpek balığının ağlarına takıldığını görümce şakınlık yaşadı.

Yarım ton ağırlığında ve  6 metre uzunluğunda olan köpek balığı,vinç kullanılarak karaya çıkarıldı. 

İdris Şeremet tarafından yakalanan köpek balığının  İstanbul balık halinde getirileceği ve ihale usulü satışa çıkacağı belirtildi.

Balıkçı Şeremet, "Çinekop için denize açılmıştık ama kısmetimize köpek balığı çıktı."dedi.
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