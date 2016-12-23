Taşeron İşçi Kadroları 2017'ye mi kalacak? Bakandan son durum açıklaması

Taşeron işçi kadroları ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Taşeron işçi kadro ne zaman merak ediliyor. Basında çıkan haberlere göre 2017'ye kaldığı belirtilen Kamuda görev yapan taşeron işçilere verilecek kadrolar ile ilgili Çalışma Bakanından son durum açıklaması geldi.