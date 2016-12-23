Taşeron İşçi Kadroları 2017'ye mi kalacak? Bakandan son durum açıklaması

Taşeron işçilerin büyük bir heyecanla bekledikleri kadroya geçişler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu’ndan son durum açıklaması geldi. 2016 yılının en çok konuşulan konuları arasında yer alan taşeron işçi kadroları 2017 yılında da gündemi meşgul edecek konuları arasında yer alacağa benziyor. taşeron işçi kadro ne zaman sorusu uzun zamandır yanıt bekleniyor. Kadroya geçişler ile ilgili olarak basında çıkan haberlere göre, kamuda görev yapan Taşeron İşçilerin kadroya geçişleri ile ilgili süreç sancılı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Başbakan Binali Yıldırım’ın "Taşeron Konusunu Çözün" açıklamasına rağmen pek çok yetkili kişinin taşeron işçilere verilecek kadronun 2017 yılına kaldığını söylemesi 2016 yılının sonlarında kadro bekleyen işçileri hayal kırıklığına uğrattı.
TAŞERON KONUSUNU ÇÖZÜN
Bir süredir sürünceme de olan taşeron kadroları ile ilgili Aralık ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın yapmış olduğu açıklama kadro bekleyen Taşeronları heyecanlandırmıştı. Binali Yıldırım'ın "Taşeron Konusunu çözün" açıklaması yüreklere su serpse de basında çıkan haberler konuyu iyice çıkmaza sokmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Taşeron İşçilere kadro verilmesi ile ilgili son çalışmaları yaptığını açıklamasına karşın, birçok yetkili kişinin kadroya geçişlerin 2017 yılında yeni anayasa ve referandum sonrasına bırakılacağı konusunda tahminde bulunmaları kafaları iyice karıştırmıştı.
SON DURUM AÇIKLAMASI BAKANDAN GELDİ
Kısa bir süre önce TRT Haber canlı yayın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi” haberleri ile ilgili son durum açıklamasında bulundu. Kamuda görev yapan 720 Bin Taşeron işçinin kadro sorusunu cevapladı.
DEVLET MEMURU GİBİ OLMAYACAK
Müezzinoğlu, TRT Haber de yapmış olduğu açıklamada Taşerona kadronun kesin olarak verileceğinin sinyalini vermiş olsa da kadroya geçecek taşeronların devlet memuru gibi olmayacağının da altını çizdi. İşte Müezzinoğlu'nun yapmış olduğu açıklama; “Kamu personeli reformunun hayata geçirilmesi halinde kamudaki tüm personeller memnun kalacak. Taşeron işçiler kamuda istihdam edilirlerse, aldıkları maaşlar sabit kalacak ve özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecekler. Bu da demek oluyor ki, taşeron işçi kadrolu değil, sözleşmeli personel olacak..." dedi. Müezzinoğlu yapmış olduğu açıklamada Taşeron İşçilere Kadro verilme işleminin 2017 yılında çözüleceğinin sinyallerini verdi.
KADEMELİ GEÇİŞ UYGULANACAK
taşeronların kadroya geçişlerinde kademeli geçiş sistemi uygulanacak. Buna görei Taşeron olarak yeni işe başlayacak işçilerin kadroya girişinde yaş sınırı uygulanacak olup, 65 yaşını dolduranlar bu düzenlemeden yararlanmayacaklar.
BELEDİYEDE ÇALIŞAN TAŞERONLAR İÇİN ÖZEL FORMÜL
Kadro bekleyen Belediyede çalışan taşeronlar için özel formül uygulanacak. Bu işçiler kamu tarafından kurulan şirketlerde kadroya alınacaklar. Özellikle bölgedeki belediyelerdeki yapılar dikkate alınarak kapsamlı bir inceleme yapılacak ve İçişleri Bakanlığı'nca dolaylı dolaysız terör bağlantısı tespit edilenlerle sözleşme imzalanmayacak..
Son Güncelleme: 24.12.2016 13:28
Işiniz gücünüz yalan dolan sayın bakan taseronkonusunda.bu masalları okurken gariban insanlara aynaya bir bakin.60.yasinda insansiniz nerden bakilsa.ayip ya bu yaptiklariniz faruk çelik döneminden beridir oraya oturan bakanların hepsi yalan konustu.calisma bakanı olan herkes yalancı oldu insanların gözünde.sizde aynı.