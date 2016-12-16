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Şişme Bebek Rezaleti! Bakan, 'şişme bebeği' hediye olarak nasıl aldı?

Ekonomi Bakanı Luis Felipe Cespedes’e, Şili'de kendisine hediye dilen şişme bebek ile ilgili konuştu. Bakan Cespedes, " Bana hediye edilen şişme bebeği kabul etmem hataydı. Gafil avlandım, verdiği tepki doğru değildi, herkesten özür dilerim" dedi. Yılbaşı hediyesi olarak verilen şişme bebeği alan Bakan Cespedes büyük tepki toplamıştı.

16 Aralık 2016 Cuma 09:31
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Şişme Bebek Rezaleti! Bakan, 'şişme bebeği' hediye olarak nasıl aldı?
Şili’de Ekonomi Bakanı Luis Felipe Cespedes’e, yılbaşı hediyesi olarak "şişme kadın" verilmesi ülkede büyük krize neden oldu. İthalatçılar ve İhracatçılar Birliği’nin salı gecesi verdiği yemeğe katılan Ekonomi ve Turizm Bakanı Cespedes'a sahnede şişme bebek hediye edilmesi sosyal medyada ve kadın dernekleri tarafından, "utanç verici" olarak değerlendirildi.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet sosyal medya hesapları üzerinden olayı eleştirip, “ O gece orada olanlar kabul edilemez.Tüm kadınlara saygı duymak, iki dönemde de yönetimin temel prensiplerinden biri olmuştur."dedi.

Şişme bebek hediyesini kabul eden ve büyük tepki toplayan Bakan Cespedes ise  "Gafil avlandım ve verdiğim tepki doğru değildi." diyerek özür diledi.
Son Güncelleme: 16.12.2016 09:45
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