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Seviyor Sevmiyor ve O Hayat Benim Dizisi Neden Yayınlanmadı!

ATV, Seviyor Sevmiyor dizisini son anda yayın akışından çıkardı. FOX tv ise O hayat benim dizisine bu akşam yer vermedi. Her iki kanalın ulusal yas nedenşye yayın akışında değişikliğe gittiği, her iki dizinin de 11 Aralık Pazar akşamında kendi kanallarında yayınlanacağı öğrenildi.

11 Aralık 2016 Pazar 21:32
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Seviyor Sevmiyor ve O Hayat Benim Dizisi Neden Yayınlanmadı!
ATV'nin sevilen dizisi  Seviyor Sevmiyor'un 22. bölümünü yayınlanmadı. FOX tv izleyenleri ise son dakika sürprizi ile karşılaşarak O hayat benim dizisini yayından kaldırdı. Her iki dizinin de ulusal yas ilan edilmesinden dolayı yayından kaldırıldığı Sevyor ve Sevmiyor dizisi işe O hayat benim dizisinin 18 aralık ğazar günü yayına verileceği öğrenildi...;;

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırılardan dolayı ğazar günü ekrana gelmesi beklenen bir çok dizinin de yayından kaldırıldığı belirtildi.
Son Güncelleme: 11.12.2016 21:51
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