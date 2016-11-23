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Ölüme Yol Açan Nedenler'de İkinci Sırada

40 yıllık veriler göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacılara göre 2025'e gelindiğinde dünya genelinde her 5 kişiden 1'i obez olacak. 

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:55
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Ölüme Yol Açan Nedenler'de İkinci Sırada
Bugün bir kişinin obez olma ihtimâli, 1975 ile kıyaslandığında üç kat daha fazla. Max Galka isimli blog yazarı, dünya genelinde obezite oranlarında geçen 40 yılda meydana gelen artışı bir animasyon haritada özetledi. Haritanın sol alt köşesinde belirli oran aralıkları için belirlenen renklerden, ülke ülke obezite oranlarındaki artışı gözlemlemek mümkün. Haritada görselleştirilen veri, prestijli haftalık tıp dergisi The Lancet için 2016'da hazırlanan ve 1975'ten 2014'e toplam 186 ülkedeki yetişkin bireylerin beden kitle indekslerini inceleyen araştırmadan alındı. Araştırmaya göre, dünya genelinde ortalama obezite oranı, 1975'ten 2014'e, erkeklerde %3,2'den %10,8'e, kadınlarda ise %6.4'ten %14.9'a yükseldi. Bu süre zarfında dünyadaki obezlerin sayısı 105 milyondan 641 milyona çıktı. 

Araştırmada Çin, Amerika'yı Sollayarak Zirveye Yerleşti

Obezite oranları dünya genelinde artıyor, evet. Fakat, bazı ülkelerdeki artış, araştırmacılara göre oldukça endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Çin, en fazla obezin yaşadığı ülke listesinde ABD'nin önüne geçti. 1975'te ülkede obez oranı sadece %0.5 iken bu oran 2014'te yaklaşık %8'e kadar yükseldi. Dünyadaki obez nüfusunun yaklaşık 5'te 1'i Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda ve Yeni Zelanda olmak üzere altı ülkede yaşıyor. 

Obezite oranının, 40 yılda en az arttığı iki ülke ise Kuzey Kore ve Japonya. Kuzey Kore'de obezite oranı sadece %1 artarken Japonya'daki artış %2 ile sınırlı kaldı. 

Kadınlar Daha Fazla Dikkat Etmeli

Araştırmaya göre, dünyadaki obez nüfusunun 375 milyonunu kadınlar, 266 milyonunu ise erkekler oluşturuyor. Avrupa ve Amerika'da kadınlar ve erkekler arasındaki obezite oranı, birbirlerine neredeyse eşit. Fakat Afrika ülkelerinde kadınlardaki obezite oranı, erkeklere göre %20 daha fazla. 

40 yıllık veriler göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacılara göre 2025'e gelindiğinde dünya genelinde her 5 kişiden 1'i obez olacak. 
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