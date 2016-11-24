Obama'dan son hindi affı

Obama Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen geleneksel törene bu yıl kızları Malia ve Sasha yerine yeğenleri Austin ve Aron ile katıldı. Espri dolu bir konuşma yapan Obama, kızlarının Beyaz Saray'dan ayrılmalarından sonra hindi bağışlama töreninin biteceğini sandıklarını belirtti ve 'Ama bilmedikleri bir şey var. Onlara söylemedim ama, Beyaz Saray'dan çıktıktan sonra da bu geleneği sürdüreceğiz' dedi. Kızlarının hindiler hakkında yaptığı şakalar nedeniyle utandıklarını söyleyen obama, 'Bu yıl başka programlardan dolayı katılamadılar. Ama işin gerçeği şu, benim şakalarıma daha fazla dayanamadılar' diye konuştu. Obama, Şükran Günü'nün ABD'nin geleneksel olarak kutladığı önemli bir gün olduğunu, sevgi, aile, birlik gibi kavramları güçlendirdiğini ifade etti. 20 Ocak'ta başkalık görevini Donald Trump'a devredecek olan Obama, 'Bu Şükran Günü'nde, sekiz yıl boyunca bana güvenen, bizlere yakınlık gösteren Amerikan halkına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum' dedi.



Obama konuşmasının ardından, Amerikalıların Twitter üzerinden verdiği oylarla seçilen 18'er kiloluk Tater ve Tod adlı hindilerin canlarını bağışladı. Affedilen hindilerin, Virginia eyaletinde bir çiftliğe yollanacakları belirtildi.

