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Milyonerlik hayali başladı : Büyük ödül 60 milyon lira

Yılbaşı yaklaştıkça vatandaşları Milli Piyango heyecanı sarmaya başladı. 2016'nın son gecesinde tarihin en büyük ikramiyesi tam 60 milyon lira olacak... Yılbaşı gecesi 2 milyon 950 bin 269 kişiye ikramiye dağıtılacak...

28 Kasım 2016 Pazartesi 11:18
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Milyonerlik hayali başladı : Büyük ödül 60 milyon lira

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri yarın satışa sunulacak. "Talih kuşu", yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak.

Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılacak.

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.

Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

- 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.

- Biletlerin güvenlik özellikleri

Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

- İkramiyeler son 10 yılda katlandı

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti. 

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