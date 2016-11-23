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Madame Tussauds'nun 21. Merkezi İstanbul

En ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds 28 Kasım Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Açılış öncesinde müze basın mensuplarına tanıtıldı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 11:50
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Madame Tussauds'nun 21. Merkezi İstanbul
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Dünyanın en ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'nun 21'inci merkezi İstanbul olacak. Madame Tussauds'nun Grand Pera'daki merkezi, Türkiye ve dünyanın yıldız isimlerinden oluşan balmumu figür koleksiyonuyla kapılarını, 28 Kasım Pazartesi günü ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Açılış öncesi müze, basın mensuplarına tanıtıldı. Müzede tarih, kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından 55 figür yer alıyor. Sergilenecek figürler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Zeki Müren, Barış Manço, Adile Naşit, Angelina Jolie, Brad Pitt, Usain Bolt, Messi, Rihanna, Marilyn Monroe, Muhammed Ali ve daha birçok sürpriz isim bulunuyor.

Bir Balmumu Figürü 4-6 Ayda Tamamlanıyor

Koleksiyonlarına yılda 3-4 figür daha katmayı planladıklarını söyleyen Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, "Madame Tussauds dünyanın en eski balmumu figürlerinden oluşan bir müze. Bu müzenin 21. merkezi olmak oldukça heyecan verici. Buradaki figürlerin arkasında çok ciddi emekler var. Bir balmumu figürünü minimum 4, maksimum 6 ayda tamamlıyoruz. Gerçeğe en yakın figür yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 23.11.2016 12:01
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