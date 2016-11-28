Kristof Kolomb'a karşılık şekerleme

Üsküdar- Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 'Uysal Gıda' sıradan bir mahalle bakkalı. Ancak sahipleri koca yürekli bir baba-oğul. Birgün Gazetesi'nin

haberine göre; mahallenin çocukları buradan alışveriş yapabilmek için kitap okuyor ve okuduğu kitabı anlatıp istediği şekerlemeyi alabiliyor.



'İNSANSAK İNSANLIĞIMIZI YAPMAK ZORUNDAYIZ'



Bakkalın sahibi Kamber Bozan; 'Biz burada sokağın gözü kulağı gibiyiz. Mahalledeki bütün çocuklar bana emanettir. Biri koşarken düştü mü, ilk ben giderim yanına. Karınları mı acıktı, ekmek arası yaparım. Anahtar bırakanlar, hesap defteri tutturanlar… Kimisi gelir bilirim durumu yok. E vermeyecek miyiz? Nerede kaldı dostluk, komşuluk. Vermezsek ne farkımız kalır diğerlerinden? Bilirim çok sonra verecek aldıklarını ya da hiç vermeyecek ama veririm. İnsansak insanlığımızı yapmak zorundayız.' diyor örnek bir davranışa imza atarak.



Kitap okuyarak alışveriş yapma fikrinin sahibi ise bakkal sahibinin oğlu Fırat Bozan. Küçüklüğünden beri babasına fırsat buldukça yardım Fırat, 'Mahallenin çocukları alışverişe geldiğinde, kimi istediğini satın alabiliyor kimisi alamıyor, kimisinin parası tam çıkışmıyor. Sonuçta gelir düzeyleri farklı.' diyor.



'FIRAT ABİ SANA KRİSTOF KOLOMB'U ANLATACAĞIM'



Bu muhteşem fikir ise, bakkalda zaman geçirdiği sıralarda gelmiş Fırat’ın aklına. Bu fikirden önce ise, parası olmayan çocuklara bakkala mal geldiğinde yardım ettiriyormuş, sonrasında istedikleri şeyi para vermeden alabilsinler diye. Bir gün başka bir çocuğa kitap verip, 'Oku gel bana anlat sonra ne istersen al' diyerek. Bu haber kısa zaman içinde tüm mahalleye yayılmış. Daha sonra hiç tanımadığı bir çocuk gelmiş bakkala, 'Bir defasında dükkândayım daha önce hiç görmediğim bir çocuk geldi: ‘Fırat abi sen misin?’ diye anlatıyor. 'Evet dedim. ''Fırat abi sana Kristof Kolomb’u anlatacağım'' dedi. Neden dedim. ‘E bir şeyler veriyormuşsun’ dedi.” Böyle anlatıyor Fırat, bu eşsiz alışveriş fikrine başlama nedenini.



Ve bu olaydan sonra Fırat başlamış bakkala çocuk kitapları almaya… O gün bugündür mahallenin çocukları, okudukları kitapları anlatmaya bu bakkala geliyor. Onların şimdiki hedefi, mahallede bulunan her yaştan çocuğun, gencin ulaşabileceği bir kitaplık hazırlamak.



Şöyle söylüyor bununla ilgili Kanber Amca: “Dükkânın önüne raflar yapacağım. Onlar öyle orada duracak. Akşam içeri almayacağız. İsteyen alsın.”





Son Güncelleme: 28.11.2016 12:16