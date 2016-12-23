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KPSS Tercihleri nasıl yapılacak? 2016/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayınlandı!

Ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavına giren adaylar için 2016 kpss tercih kılavuzu yayınlandı. 21 Aralık'ta başlayan tercih başvuruları 30 Aralık saat 23.59 da bitecek. Tercihler ÖSYM KPSS 2016/2 Tercih Kılavuzunda bulunan Tablo 1, 2 ve 3'den yapılacak.

23 Aralık 2016 Cuma 17:23
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KPSS Tercihleri nasıl yapılacak? 2016/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayınlandı!
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların girmiş oldukları Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) sınavından sonra şimdi de sıra kadro tercihi işlemlerine geldi. Sınava giren adayların çalışmak isteyecekleri kadroları seçecekleri tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayınlandı. 2016/2 Tercih Kılavuzunun yayınlanması ile 21 Aralık’ta başlayan başvurular 30 Aralık Cuma günü saat 23.59 da sona erecek. KPSS tercihlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan duyuru ise şöyle, Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.” Adaylar tercihlerini belirtilen süre içerisinde ÖSYM’nin resmi internet adresi http://www.osym.gov.tr ve AİS üzerindenTercihler alanında bulunan KPSS-2016/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
 
TERCİHLER BAŞLADI

KPSS Tercih kılavuzunun geçtiğimiz günlerde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanmasından sonra 2016 KPSS Tercihi yapacak ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarını telaş sardı. KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması ile puanlarını öğrenen adaylar, tercihlerini dilerlerse tercih robotu kullanarak ya da Tablo 1- 2 ve Tablo 3 de bulunan Nitelik kodlarına göre yapabilecekler.

2016/2 TERCİH KILAVUZUNDAN YAPILACAK

Kamu kurumlarında yer alan açık pozisyonlar için tercih yapacak olan adaylar, kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolardan yararlanacaklar. Buna göre, 2016/2 Tercih Kılavuzunda bulunan Tablo-1’den ortaöğretim mezunları, Tablo-2’den ön lisans mezunları ve Tablo-3’ten lisans mezunları ilgili kadro ve pozisyon tercihlerini yapacaklar.

2016 KPSS SINAVLARINA GİRENLER TERCİH YAPABİLECEK

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için gerekli şartlar ise şöyle sıralanmakta.  22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
 
YANLIŞ TERCİH YAPAN 3 TERCİH DÖNEMİ BEKLEYECEK

KPSS tercih işlemini bilerek ya da bilmeyerek yanlış yapan adaylar 2017 ve 2018 yılları arasındaki merkezi tercih işlemlerine katılamayacaklar. Örneğini Mühendislik bölümünü bitiren bir aday aldığı 90 puanla, yazdığı mühendislik kadrolarının altına, herhangi bir lisans programından mezun olmak şartını arayan bir kadroyu boşta kalmayayım amacıyla yazması sonrasında mühendislik alanı ile ilgili herhangi bir kadroya yerleştirilmeyecek olup, daha sonraki zamanlarda açılacak olan memur alımlarında 3 tercih dönemi süresince müracaat etme şansını da kaybetmiş olacaktır.
Son Güncelleme: 23.12.2016 17:29
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