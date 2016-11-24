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Kopenhag'da araba yerine bisiklet trafiği

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bisiklet kullananların sayısı araba kullananların sayısını aştı.

24 Kasım 2016 Perşembe 12:59
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Kopenhag'da araba yerine bisiklet trafiği
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Copenhaganize.com adlı internet sitesi 2007 yılından bu yana Kopenhag'daki bisiklet yaşamı üzerine istatistikler paylaşıyor. Paylaşılan grafik, kasım ayında kent merkezine giren bisiklet sayısının arabalardan daha fazla olduğunu anlatıyor. Grafikte, 1970'den bu yana Kopenhag'da özel araç kullanımının azaldığı ve buna karşın bisiklet kullanımının hızla arttığı görülüyor.

BİSİKLET KULLANIMI TEŞVİK EDİLİYOR

Kentte motorlu araç kullanımını azaltmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek üzere uzun yıllardır birçok düzenleme uygulanıyor. Arkitera'nın aktardığı habere göre bu düzenlemeler neticesinde araba sahipliği oranı Kopanhag'da %25'in altına indirildi. Kopenhag Belediyesi, bu konudaki gelişmeleri görmek amacıyla da bisiklet trafiğinin değişimini düzenli olarak kaydediyor.

KENT SAKİNLERİNİN %56'SI BİSİKLET KULLANIYOR

Kopenhag Belediyesi, bu konudaki gelişmeleri görmek amacıyla da bisiklet trafiğinin değişimini düzenli olarak kaydediyor. Sonuçlara göre her gün evinden işine veya okuluna gidip gelen vatandaşların %56'sı bisiklet, %20'si ise toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih ediyor. Kentte, bisiklet trafiğinin ve toplu taşıma kullanımı oranının %30'un altına düşmemesi ve araç trafiği oranının %30'un üzerine çıkmaması hedefleniyor. Bu anlamda altyapı yatırımları, toplu taşımayı güçlendirecek ve araç trafiğini azaltacak şekilde gerçekleştiriliyor.
Son Güncelleme: 24.11.2016 13:19
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