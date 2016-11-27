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Kargası ölünce kanser oldu!

Yardıma muhtaç kargalara sevgiyle bakarak Üsküdar'da 'Karga Babası' olarak tanınan Şeref Yaman, çok sevdiği bir kargası ölünce kanser olduğunu söyledi...

27 Kasım 2016 Pazar 12:23
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Kargası ölünce kanser oldu!
Üsküdar'da esnaflık yapan Şeref Yaman, annesi ölen ya da yardıma muhtaç kargalara sevgiyle bakıyor.

Elektrik dükkanı sahibi 58 yaşındaki Yaman'ın kuş sevgisi bir başka. Kanarya, muhabbet kuşu, papağan, kumru ve güvercin gibi kuşlar yerine çok zeki olduğu bilenen kargaları besleyen Yaman, bakımını yaptığı kuşları daha sonra doğaya bırakıyor.

Annesi tarafından terk edilmiş, yaralı, uçamayan kargalara şefkat elini uzatan Yaman'ın, rahatsız edici sesi nedeniyle pek sevilmeyen bu kuşlara gösterdiği ilgi dikkat çekiyor.

Çevresinde "karga babası" olarak tanınan Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'da 45 yıldır elektrik dükkanı olduğunu belirterek, kargalarla yolunun, iş yerinin karşısındaki kasaba gittiği bir gün kesiştiğini söyledi.

Güvencin besleyen birinin, yumurtalarını yediği için kargayı zehirlemek amacıyla atık et aldığını dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Ben unutmuştum, aradan 3 gün geçti. Anne karga öldükten sonra yuvasından aşağı düşmüş. Biraz sonra yavrusunun annenin yanına geldiğini gördüm ve onu aldım. Dükkanımın üstünde teras var. Belki başka bir karga gelir de yardımcı olur, diye oraya bıraktım. Akşam, bıraktığım yerde aç, susuz beklediğini gördüm. Beni görünce kanatlarını çırpa çırpa yanıma geldi. Ben de alıp dükkanda bakmaya başladım. Bu yavru bana çok alıştı. Ne dersem yapıyordu. 'Git' diyordum gidiyordu. 'Gel' diyordum geliyordu. 'Kaldır başını öpeyim seni' diyordum. Öpüyordum boğazının altından. Karga sevgisi böyle başladı. Çocukken kargaları hiç sevmezdim. Şimdi kargaların hepsini seviyorum. Kargaların hepsi gelse, hepsine bakarım. Bu nedenle çevremdekiler bana 'karga babası' diye hitap ediyor." 

Yaklaşık 3 yıl boyunca bu kargayla arkadaş olduğunu ve karganın ününün kısa sürede yayıldığını ifade eden Yaman, bir film şirketinin kargayı sette kullanmak için kendisinden istediğini aktardı.

Şirketin filmin Diyarbakır, Van ve Tatvan'da çekileceğini söylediğini, kendisinin de kargayı onlara verdiğini söyleyen Yaman, "Gitmelerinden 25 gün sonra telefon açtım onlara. Karganın öldüğünü söylediler. Kargamın ölüsünün fotoğrafını istedim, göndermediler. Kargam öyle gitti. Hanımımla uzun zaman kargamız için ağladık. Ölen kargamın yanında saksağan da vardı. Saksağan onu anne biliyordu. Karga ölünce saksağan da beni terk etti." dedi.

- "Kargam öldükten sonra kanser oldum"

Yaman, kargası öldükten sonra akciğer kanserine yakalandığını, tedavi sürecinde çevredekilerin kendisine yardıma muhtaç kargaları getirmeye devam ettiğini söyledi.

Kemoterapi sürecinin ardından sağlığına tekrar kavuşmasıyla yeniden kargalara bakmaya başladığını belirten Yaman, yuvadan düşen ve yürüyemeyen yavru bir karganın bakımını üstlendiğini ve adını da "Boncuk" koyduğunu dile getirdi.

Ayakları felç olan kargayı veterinere götürdüğünü ifade eden Yaman, "Yavrunun tedavi süreci devam ediyor. İnşallah zamanla iyileşecek. Yavaş yavaş alışıyor insanlara. Dükkanın önünde belirli bir mesafede dolaşıyor. Akıllı olduğu için yola da inmiyor Tamamen iyileşince onu da doğaya bırakacağım. Daha önce beslediğim kargaları da serbest bıraktım. Kuşlar tutsak olmayı sevmiyorlar." diye konuştu. 

Mahallede bir arkadaşıyla kargalarına "uğursuz" dediği için tartıştığına değinen Yaman, "Yan tarafımızda tezgahı var, çorap satıyor. 'Bu uğursuz kargayı niye getirdi buraya?' dedi. Sinirlenerek, 'Uğursuz sensin. Allah'ın yarattığı hiçbir şey uğursuz değildir. Yanlış düşünüyorsun. Bunu herkes seviyor da sen neden sevmiyorsun. Bir daha kargama laf etmeyeceksin' diye serzenişte bulundum." ifadelerin kullandı.
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