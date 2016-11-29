Kanserli çocukların ümidiydi

Dilara Kurt ve Aykut Kurt çifti 2013 yılında kanserli çocuklara umut olmak için “Belki de Sensin” adlı bir proje başlattı. Proje kapsamında vatandaşları donör olmaya çağıran genç çift büyük bir farkındalık yaratmışlardı.Ancak çocuklar için çabalayan çifte 2015 yılında kötü bir haber geldi. İlk çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Dilara Kurt 2015’in Aralık ayında lenfoma kanseri olduğunu öğrendi.Hemen tedaviye başlayan Kurt kemoterapi ile kanseri yendi. Ancak hastalık 6 ay sonra tekrarladı. Yaklaşık 1 senedir hastalıkla mücadele eden 28 yaşındaki Dilara Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kurt’un cenazesi bugün öğlen namazında Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nden kaldırılacak.