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Kanserli çocukların ümidiydi

Sosyal medyada 'Belki de Sensin' adlı proje ile farkındalık yaratarak kanser hastası çocuklara dikkat çeken Dilara Kurt’un kansere yakalanarak hastalığa yenik düştü.

29 Kasım 2016 Salı 12:58
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Kanserli çocukların ümidiydi
Dilara Kurt ve Aykut Kurt çifti 2013 yılında kanserli çocuklara umut olmak için “Belki de Sensin” adlı bir proje başlattı. Proje kapsamında vatandaşları donör olmaya çağıran genç çift büyük bir farkındalık yaratmışlardı.

Ancak çocuklar için çabalayan çifte 2015 yılında kötü bir haber geldi. İlk çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Dilara Kurt 2015’in Aralık ayında lenfoma kanseri olduğunu öğrendi.



9 AYLIK BEBEĞİ VARDI

Hemen tedaviye başlayan Kurt kemoterapi ile kanseri yendi. Ancak hastalık 6 ay sonra tekrarladı. Yaklaşık 1 senedir hastalıkla mücadele eden 28 yaşındaki Dilara Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kurt’un cenazesi bugün öğlen namazında Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nden kaldırılacak.

http://www.belkidesensin.org/
Son Güncelleme: 29.11.2016 13:02
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